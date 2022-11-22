«Ситуация в Косове тяжелая»

21 ноября, при посредничестве Европейского союза, состоялась встреча президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Альбина Курти. В частности, целью сторон было урегулировать вопрос об автомобильных номерах.

В начале ноября власти в Приштине заявили о необходимости смены сербских номеров на косовские к апрелю 2023 г. в принудительном порядке, предусматривающем предупреждение, штраф в размере €150 и конфискацию автомобилей. Сербы на севере Косово – там их большинство – в знак протеста вышли из органов власти. Практически аналогичная ситуация сложилась в конце июля этого года. Учреждение Приштиной миграционных ограничений и требование о смене номеров спровоцировали массовые протесты косовских сербов, в результате которых произошли столкновения с полицией. Тогда ситуацию удалось урегулировать: Сербия согласились отменить въездные и выездные документы для граждан Косово, а приштинские власти – для сербских граждан, проживающих в частично-признанной республике.

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В нынешней ситуации сторонам не удалось достичь договоренности. Более того, с выходом сербов из косовских госструктур разрушается один из постулатов Брюссельских соглашений 2013 г., предусматривающим создание сербских муниципалитетов на севере Косово. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, у сторон есть время урегулировать ситуацию до 29 ноября. США и ЕС призвали власти Косово отсрочить решение об автомобильных номерах, однако Приштина пока игнорирует эти рекомендации.

Свою обеспокоенность возможным ухудшением ситуации выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что разочарован провалом переговоров. Жозеп Боррель уточнил, что премьер-министр Косово Альбин Курти категорически отказался от предложений отсрочить решение по автомобильным номерам. В официальном пресс-релизе государственного департамента США говорится, что обеим сторонам необходимо пойти на уступки для сохранения мира. В частности, госдеп призывает Курти продолжить диалог по линии ЕС и достичь компромисса.

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил готовность Белграда защитить косовских сербов: «Сербия будет со своим народом». Одновременно с этим он призвал сограждан на территории Косово к сдержанности для предотвращения резкой эскалации: «Давайте не обращать внимание на дерзость и наглость других и постараемся в максимальной степени избежать конфликтов». Также вечером 21 ноября, после получения актуальных разведданных глава государства заявил: «С завтрашнего дня нам предстоит тяжелый период, много бессонных ночей, мы должны волноваться, но нет причин для паники…ситуация в Косове тяжелая, буквально на грани столкновений, прошу западное сообщество использовать свое влияние и попытаться повлиять на Приштину и помочь нам сохранить мир».

