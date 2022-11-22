Минобороны РФ опубликовало кадры ударов штурмовиков Су-25 по военным объектам Украины

Российские штурмовики Су-25 осуществили ракетные удары по объектам и технике подразделений украинских военных.

Видео с нанесением ударов по военным объектам ВСУ опубликовало в своем Telegram-канале Министерство обороны РФ.

«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — уточняестся в сообщении.

В Минобороны уточнили, что удары привели к уничтожению украинских замаскированных укрепленных полевых позиций и бронированной техники.