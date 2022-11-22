Минобороны сообщило о новых успехах российской армии в ходе СВО на Украине

На брифинге 22 ноября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых успехах, которых российская армия добилась в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Согласно озвученным им данным, на Донецком направлении подразделения ВС продолжали наступательные действия, одновременно отражая контратаки противника. Всего за сутки на данном направлении уничтожено более 120 военнослужащих, 2 танка, 6 боевых бронированных машин и 5 автомобилей ВСУ.

На Южно-Донецком направлении ВС РФ нанесли удар по механизированной роте противника в районе населённого пункта Водяное. Также уничтожены 3 диверсионно-разведывательные группы, действовавшие в районе населённого пункта Павловка. Потери противника здесь составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 3 боевые машины пехоты и 2 бронеавтомобиля.

На Красно-Лиманском направлении ВС РФ сорвали попытку мотопехотной роты ВСУ, усиленной иностранными наёмниками, атаковать из района населённого пункта Стельмаховка. В результате огневого поражения потери противника составили до 40 военнослужащих и наёмников, 3 бронеавтомобиля и 3 пикапа.

На Купянском направлении артиллерия ВС РФ нанесла удар по мотопехотной роте ВСУ, атаковавшей в районе населённого пункта Новоселовское (ЛНР). В результате убиты и ранены более 50 человек, уничтожены 3 БМП, 5 машин и 1 танк.

В районе населённого пункта Миньковка (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Кроме того, российские системы ПВО сбили шесть украинских БПЛА в районах населённых пунктов Никольское и Владимировка (ДНР).

Украинская армия продолжила провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. В течение 21 ноября артиллерией ВСУ по промышленной зоне ЗАЭС выпущено 8 крупнокалиберных снарядов. Стрельба велась из подконтрольного украинским военным населённого пункта Марганец (Днепропетровская область). Ответным огнём артиллерийских подразделений ВС РФ огневые средства противника были подавлены.

В районе города Краматорск (ДНР) уничтожены 2 украинские самоходные огневые установки ЗРК «Бук-М1» и склад боеприпасов. В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены 11 пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Чугуев, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Кругляковка (Харьковская область), Победа, Доброволье, Водяное (ДНР), Садовое, Токаревка, Дудчаны (Херсонская область), а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136-ти районах.

Как ранее писал «Эксперт», по данным Минобороны РФ, российские штурмовики Су-25 осуществили ракетные удары по объектам и технике подразделений украинских военных. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.