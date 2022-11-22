На воду спущен крупнейший в мире ледокол «Якутия»

Балтийский завод (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК) спустил на воду универсальный атомный ледокол «Якутия» проекта 22220.

На церемонии спуска ледокола на воду по видеосвязи присутствовал президент РФ Владимир Путин. «Я от души вас поздравляю всех с этим событием. Искренне благодарю наших корабелов, атомщиков, конструкторов, рабочих, инженеров — всех специалистов, которые участвуют в создании этих высокотехнологичных уникальных, без всякого преувеличения, уникальных судов за огромный труд, за профессионализм, за готовность к развитию, к достижению самых амбициозных целей», — цитирует пресс-служба Кремля главу государства.

Наряду со спуском «Якутии» состоялась церемония поднятия российского флага на атомном ледоколе «Урал».

По словам президента, Россия будет наращивать возможности атомного ледокольного флота. Российский лидер отметил, что необходимо наладить логистический маршрут в Юго-Восточную Азию.

«Якутия» — российский атомный ледокол проекта 22220, в который входят самые мощные ледоколы в мире. Корабль был заложен на Балтийском заводе 20 мая 2020 года, в настоящий момент это крупнейший в мире арктический ледокол. После спуска на воду судно будет достраиваться на специальной набережной Балтийского завода.

Первые два судна проекта 22220 — головной ледокол «Арктика» и первый серийный ледокол «Сибирь», уже работают на проводке судов по Северному морскому пути. Четвертый серийный ледокол — «Чукотка» — был заложен на Балтийском заводе в декабре 2020 года.