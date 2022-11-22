Операция по обрушению нефти. Как это было, и кто ее сорвал

Цены на нефть опустились до минимумов, установленных в сентябре и это также самые низкие значения с января. Ни для кого не секрет, что США всеми силами стараются сделать топливо дешевле, для этого они уже потратили из своего резервного хранилища колоссальные объемы нефти и провели массу словесных интервенций. Однако на рынке немало и тех, кому дорогие углеводороды крайне выгодны. Между сторонами и разворачивается главная энергетическая битва.

В последние две недели цены на “черное золото” снова активно пошли вниз, хотя особых причин для этого не было. Впрочем, для трейдеров было очевидно, что какие-то крупные игроки давят котировки вниз - тоже самое мы наблюдали и летом.

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Судя по всему, за этим стоят американские банки, которые также выступают маркетмейкерами на рынке фьючерсов и, вероятно, действуют в интересах или даже по просьбе властей. Это не банальная конспирология - напомним, что совсем недавно ОПЕК+ пошел на значительное сокращение добычи, заявив, что фьючерсный рынок перестал отражать реальное положение дел и из-за низкой ликвидности функционирует не так как нужно - это по сути прямое указание на манипуляции.

И так, вернемся к текущей ситуации. Цены на нефть в пятницу подешевели сразу на 3 доллара без каких-либо новостей, а в понедельник продолжили снижение, причем спуск ускорился как раз с открытием американской сессии. Стало понятно, что идет новая спланированная операция по обрушению цен, тем более, что с технической точки зрения пробой сентябрьских минимумов откроет дорогу и гораздо более низким уровням и практически закрывает дорогу наверх.

В этот момент совершенно случайно на помощь играющим на понижение пришло издание The Wall Street Journal. Оно, конечно же, со ссылкой на неназванные источники, утверждало, что ОПЕК+ на предстоящем 4 декабря заседании собирается увеличить квоты на добычу на 500 тыс. баррелей. После этой публикации падение нефтяных котировок резко ускорилось и перешло практически в свободное.

Действительно есть такие планы или нет - никого уже не волновало, дело было сделано - цены на нефть ушли вниз.

Однако был один момент, который наводил на мысль, что данную информацию могут опровергнуть. Дело в том, что технические индикаторы, которые мы используем для торговли, показывали, что падение невозможно и должен быть как минимум сильный отскок. Этими математическими закономерностями не пренебрегают даже во время откровенных манипуляций, но в этот раз казалось, что дешевая нефть важнее.

Однако не прошло и трех часов, как цены на нефть вертикальным движением вверх вернули себе утраченные уровни поддержки.

Что же случилось? Саудовская Аравия выступила с заявлением, в котором категорически опровергла сообщение WSJ.

То есть в сценарий вмешалась другая сторона, для которой высокие цены на углеводороды крайне важны.

Если опираться на технический анализ, теперь должен последовать рост цен на топливо. На дневном графике сформировалась огромная разворотная свеча, которая на языке свечного анализа именуется молот. Плюс к этому другие индикаторы также указывают на покупку. Вопрос только в том, отступят ли те, кто играл на понижение от своих целей и дадут цене хотя бы на время сходить повыше, или же продолжат неприкрыто давить вниз.

Стоит добавить, что рынок нефти в этом году имеет очень сильный политический подтекст и демонстрирует все возможные виды манипуляций. И тем не менее, именно рынок фьючерсов остается главным ценовым ориентиром и именно здесь определяются цифры, которые затем формируют бюджеты многих стран, как экспортеров, так и импортеров.