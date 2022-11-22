Палладий: погружение выглядит неизбежным

Фьючерсы на палладий упали до 1900 долларов за унцию, приблизившись к 5-месячному минимуму в 1800 долларов, достигнутому 3 ноября. Надо сказать, что динамика стоимости металла соответствовала движению цен на другие сырьевые товары, поскольку ухудшение ситуации с Covid-19 в Китае, повлекшей новые карантинные ограничения, снизили и без того слабый прогноз по спросу на палладий.

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Как отмечает Tradingeconomics, цены на палладий сейчас на 40% ниже своего мартовского пика, и связано это с повышением процентных ставок в ряде стран, замедлением экономического роста и заменой палладия платиной в ряде производственных процессов. Что касается ставок, то ожидается, что Федеральная резервная система США — самый влиятельный центробанк в мире — повысит свою на 50 б.п. в декабре после четырех последовательных повышений на 75 б.п.

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Кроме того, спрос на палладий, который используется в автомобильных катализаторах для автомобилей, работающих на бензине, еще не восстановился до предпандемийного уровня — сбои в цепочке поставок будут продолжать оказывать давление на стоимость металла. Аналитики, прогнозирующие баланс спроса и предложения, ожидают, что рынок палладия будет в этом и следующем году сбалансированным или дефицитным.

Ранее эксперты Johnson Matthey заявили, что геополитическая нестабильность на Украине создала значительные риски для мирового рынка, поскольку России является крупнейшим производителем и поставщиком палладия, и крупным — платины и родия.

«Сама Россия не является значительным потребителем платиноидов, но украинский кризис, как ожидается, усугубит проблемы в цепочках поставок, усилит инфляцию и замедлит экономический рост», — заявили в компании, отметив, что по итогам 2021 года около 28% всех поставок палладия пришлось на Россию.

Автопром меняет палладий на платину

С июня 2022 года мировой рынок палладия остается в широком диапазоне консолидации 2200-1795 долл./унция, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. В настоящий момент рынок движется к нижней границе коридора — цены по состоянию на 21 ноября составляли около 1873 долл./унция.

Негативным фактором, указывает эксперт, является быстрое распространение коронавирусной инфекции в Китае — оно уже привело к возобновлению карантинных мероприятий, которые охватывают до 1/5 экономики страны. Китай является крупнейшим импортером палладия, в том числе для нужд автомобильной отрасли, но в настоящий момент объемы импорта под угрозой снижения.

Поддерживающим цены фактором в прошедшие полгода было возможное ограничение поставок из России в силу вероятного сокращения производства палладия компанией «Норникель», а также введение ограничивающих поставки санкций, продолжает Лукичева. Ожидания эти, впрочем, пока не получили подтверждения: «Норникель» поддерживает рост производства на запланированном уровне, а санкционные ограничения так и не коснулись поставок палладия на мировой рынок.

Тем не менее наблюдаются ограничения логистического и в меньшей степени финансового характера, что привело к усиленному выбору российского палладия в летний период основными покупателями за рубежом. Это снизило вероятность дефицита металла на мировом рынке и ограничило процесс восстановления цен. В этом же направлении сработал и отмеченный компанией Johnson Matthey рост поставок вторичного палладия на мировой рынок. Спрос при этом снижался — за счет модернизации производства автомобилей с бензиновым двигателем и частичной замены дорогого палладия на более дешевую платину. Но рост закупок в химическом секторе поддерживал промышленное потребление металла.

В результате по итогам года Оксана Лукичева ожидает сбалансированного, либо слегка избыточного баланса на мировом рынке палладия. Это окажет стабилизирующее влияние на цены, которые в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Китае, могут тяготеть вниз к уровням 1750-1500 долл./унция. Среднегодовая стоимость палладия по расчетной модели в 2022 году, по мнению аналитика, составит 2122 долл./унция (-13% г/г), в 2023 году — 2062 долл./унция (-3% г/г).

Оптимизм выглядит неуместным

Во вторник, 22 ноября, цены на палладий на утренних торгах демонстрируют легкую позитивную динамику, прибавляя 0,5%, к отметке 1874 долл. за тройскую унцию, отмечает аналитик TeleTrade Алексей Федоров. Но на фоне вчерашнего падения котировок сразу на 4,1%, а в моменте и на 5,8% — к минимальному с 11 ноября уровню в 1828 долл. — это выглядит всего лишь как небольшой отскок.

С прошлой среды цены на палладий снизились еще больше, уже на 11% — с 2100 за тройскую унцию до текущих значений 1874 долл. Падение котировок началось сразу после того как прошел запал оптимизма от более сильного замедления инфляции в США в октябре (7,7% г/г против ожиданий 8,0%).

Волну рыночного оптимизма можно было бы и продлить — с помощью более «мягких» заявлений представителей ФРС. Тогда, предполагает Федоров, цены на палладий к текущему моменту оставались бы выше 2000 долл. за тройскую унцию. Но чиновники американского финансового регулятора сразу после выхода октябрьской статистики по инфляции производителей в США в прошлый вторник, 15 ноября (тоже ниже прогнозного уровня — 8,0% г/г против 8,3% г/г) предпочли продолжить жесткую антиинфляционную линию.

Заместитель главы ФРС Лаэль Брейнард отметила, что у регулятора еще много работы, имея ввиду ужесточение условий денежно-кредитной политики. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в прошлый четверг, 17 ноября, настаивал на продолжении быстрого повышения учетной ставки с 4% до 5-5,25% в позитивном сценарии и до 7,0% в негативном. И наконец, президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что повышение ставки ФРС на 0,75 п.п. все еще является одним из вариантов на декабрьском заседании.

В общем, считает аналитик, у рынков не оставалось иного выхода, кроме как умерить свой оптимизм и начать возвращение к уровням, на которых они находились до выхода данных по потребительской инфляции в США 10 ноября. Цены на палладий эту задачу уже практически выполнили: во время вчерашнего падения они не дотянули до минимума 10 ноября всего 18 долларов за тройскую унцию. Но учитывая усиление на рынках рецессионных настроений, можно ожидать, что палладий не только достигнет отметки 1810 долл., но и попытается добраться до минимума от 3 ноября — 1770 долл. за тройскую унцию.

Подыгрывать нисходящей динамике палладиевых котировок в рамках этой короткой торговой недели (четверг 24 ноября в США выходной — День благодарения, а в пятницу, 25 ноября, сокращенный рабочий день) будут два основных события. Первое — серия выступлений представителей ФРС (Местер, Джордж и Буллард), назначенная на сегодняшний вечер. А второе — публикация завтра, 23 ноября вечером, протоколов ноябрьского заседания ФРС.

Публикация протоколов в среду не так важна, полагает Федоров, потому что на отыгрыш останется слишком мало времени. А вот с выступлениями все гораздо интереснее. Рассчитывать на смягчение тона чиновников регулятора в честь Дня благодарения, не очень оправдано. А это значит, что сегодня вечером, 22 ноября, американский доллар скорее всего может получить еще большую поддержку. Тогда палладий и другие драгоценные металлы снова окажутся под давлением.

Конечно, достижение локальных минимумов для рынка палладия не такое уж большое событие, заключает Алексей Федоров. Однако, следует учитывать более широкую картину. Во-первых, это крайне негативные процессы в главном секторе потребления палладия — автомобилестроении (спад мировых продаж новых автомобилей на 2,9% с января по сентябрь 2022 года). А во-вторых — на уровне 1800 долл. за унцию проходит уже почти трехлетний уровень поддержки, и движение палладиевых котировок вниз в ближайшие несколько недель может спровоцировать его пробой и рецессионный провал в диапазон 1000-1200 долларов.