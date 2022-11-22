Пермские и московские ученые представили биопротез уха, способный восстановить слух

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ), Пермского медуниверситета (ПГМУ) и Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) разработали уникальный ушной имплант, сочетающий функциональность и эстетические компоненты.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ПНИПУ. Протез способен восстановить слух, а также воссоздать форму органа.

Отмечается, что приблизительно четверо из 10 тыс. детей рождаются с микротией — недоразвитой или полностью отсутствующей ушной раковиной. Дефекту часто сопутствует частичное либо полное нарушение слуха. Пациенты вынуждены использовать специальные слуховые аппараты, обеспечивающие костную проводимость звука. Предполагается, что новинка станет альтернативой таким устройствам.

В пресс-службе вуза указали на важность эстетического компонента разработки, благодаря которой форму наружного уха пациента можно будет восстановить посредством эпитезов из силиконового материала.

Уточняется, что специалисты поставили себе целью свести в единую конструкцию сам протез, фиксирующую систему, микрофон, блок обработки звука, а также модуль Bluetooth для беспроводного управления и приема внешних аудиосигналов.

В настоящее время разработка находится в стадии доклинических испытаний, в рамках которых ученые определяют наилучшие и эффективные варианты фиксации.