Программу льготного автокредитования продлили на следующий год

Государственная программа льготного автокредитования продлена до конца декабря и будет перезапущена в начале 2023 года, сообщили в пресс-службе Минпромторга. Ранее срок действия этой программы был ограничен 1 декабря.

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«В настоящее время подать заявление о предоставлении субсидии можно до 20 декабря 2022 года, срок выдачи банками льготных кредитов продлен, соответственно, до 19 декабря 2022 года. После этого программа будет возобновлена кредитными организациями 1 января 2023 года», — сообщили в министерстве.

По данным ведомства на начало ноября, с помощью льготных автокредитов в России было продано более 34 тыс. автомобилей. Объем предоставленных скидок составил 7 млрд рублей, это около 75% от общего объема средств, выделенных из бюджета на госпрограмму в текущем году. Всего в 2022 году планируется продать 50 тыс. автомобилей по льготным ставкам.

В Минпромторге напомнили, что условия льготного автокредитования распространяются на легковые и легкие коммерческие автомобили российского производства «АвтоВАЗ», «УАЗ», «ГАЗ» и на собираемые в Тульской области Haval, а также на электромобили Evolute от липецкого «Моторинвеста».

Программа льготного автокредитования предполагает субсидирование скидок в размере 20% (для жителей Дальнего Востока — 25%) на автомобили стоимостью до 2 млн рублей, на электромобили — в размере 35% (но не более 925 тыс. рублей). Согласно условиям программы, воспользоваться этими льготами могут граждане, приобретающие свой первый автомобиль, семьи с несовершеннолетним ребенком или несколькими детьми, медработники и работники сферы образования. В ноябре президент РФ поддержал предложение Минпромторга распространить действие этой программы также на военных и служивших пенсионеров.

В проекте бюджета на следующий год на льготное автокредитование заложены 5 млрд рублей, что вдвое меньше, чем в текущем году (9,7 млрд рублей).

