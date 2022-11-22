«Росатом» готовит прорыв в стране пирамид

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» приступила к строительству второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Как сообщили в пресс-службе ГК, в конце прошлой недели с участием членов правительства Арабской Республики состоялась торжественная церемония заливки «первого бетона» в фундаментную плиту, и строительные работы перешли в основную стадию.

Разрешение на строительство первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» было получено от египетского регулятора в конце июня этого года, 20 июля 2022 года стройка стартовала. 31 октябре египтяне дали «зеленый свет» уже второму энергоблоку, и в минувшую субботу специалисты «Росатома» начали его возведение.

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Самый крупный проект со времен Асуана

АЭС «Эль-Дабаа» станет первым атомным энергетическим объектом в Египте, а также первой построенной «Росатомом» в Африке станцией. То есть проект обещает стать прорывным. Работы идут в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это самый крупный проект российско-египетского сотрудничества со времен строительства Асуанской плотины.

На пике строительства количество рабочих, занятых на стройке, будет достигать минимум 30 тысяч человек, при этом почти 80% из них — это граждане Египта, уточнил в понедельник в ходе форума «Атомэкспо-2022» в Сочи генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Отечественная корпорация планирует построить четыре энергоблока станции с реакторами ВВЭР-1200 (корпуса первых из них уже находятся в производстве в Санкт-Петербурге) до 2028 года и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС «поставлять ядерное топливо, оказывать услуги по подготовке персонала и проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока».

Кроме того, контракт предполагает строительство в Египте первого модуля сухого контейнерного хранилища отработанного ядерного топлива. Ожидается, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.

Для Египта данный проект имеет очень высокую важность и рассматривается властями как часть стратегии устойчивого развития. Благодаря его реализации предполагается повысить надежность национальной системы энергоснабжения, а также удовлетворить растущий спрос на электроэнергию. Еще один плюс для экономики страны — в процессе строительства будут задействованы десятки египетских компаний.

«Эль-Дабаа» не должна повторить судьбу «Ханхикиви»

Российские эксперты считают, что повторение истории со строительством «Росатомом» АЭС в Финляндии маловероятно. Напомним, что финны по политическим причинам недавно отказались от возведения станции «Ханхикиви-1» по проекту российской госкорпорации.

«Я думаю, что с Египтом не произойдет как с Финляндией. Там на ситуацию все-таки повлиял масштабный кризис в отношениях России и Запада. Если чего и можно в Египте опасаться, так сходства сценария с Вьетнамом. В свое время был проект строительства Россией в этой стране атомной станции, но потом цены на газ упали, и вьетнамские власти отказались от планов по АЭС. Теоретически такое может быть и с египтянами, но вряд ли. По крайней мере, у них есть планы часть газ из месторождения Зохр направлять на экспорт. А в таком случае собственной генерации им может не хватить», — отметил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

При этом АЭС «Эль-Дабаа», как и АЭС в Турции, строится на кредиты самой России. Таким образом, выходит, что средства будут возвращаться в РФ постепенно и, очевидно, в течение не меньше, чем десятилетия, предположил Станислав Митрахович в комментарии «Эксперту»

«Таким образом, Россия оказывается в некоторой зависимости от этих стран. В случае, если там сменится власть, то встанет вопрос, как деньги вернуть. Но это все-таки считается относительно приемлемыми рисками. Кроме того, отношение в мире к атомной энергии стало получше. Этим можно и нужно пользоваться — и “Росатому“, и египтянам. Смягчил свою позицию даже ЕС, теперь атомная энергетика признана отвечающей критериям устойчивого развития. То, что у “Росатома“ сейчас больше международных проектов, чем у конкурентов — тоже правда. Наши объективно лучше строят, чем те же американцы или французы, которые увлеклись “зеленкой“. Другими конкурентами можно назвать корейцев, которые построили первую станцию в ОАЭ. Но они все-таки не имеют такого большого опыта как РФ», — подчеркнул Станислав Митрахович.

Российский мирный атом рвется на африканские рынки

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в свою очередь сообщил «Эксперту», что в случае с Египтом определенные «тонкие места» остаются несмотря на то, что у «Росатома» заключены здесь твердые соглашения.

«Действительно, мы видели, что на протяжении этого года многое менялось, бывшие партнеры отказывались от сотрудничества, коллективный Запад давил на страны, которые не входят в ЕС, вынуждая их приостанавливать сотрудничество с Россией. Поэтому риски есть, хотя Египет и не присоединялся к антироссийским санкциям», — констатировал эксперт.

К проблемным же моментам, по мнению Игоря Юшкова, относится также то, что, во-первых, Россия многие внешние проекты в атомной энергетике финансирует сама. Фактически другой стране необходимо только принципиально согласиться построить станцию, а дальше «Росатом» лоббирует выделение кредита, предоставляет персонал, обучает людей и так далее. «Возникает вопрос, а есть ли у нас достаточное количество средств, чтобы кредитовать подобные проекты», — обратил внимание эксперт.

Во-вторых, пока нельзя однозначно ответить, нужно ли будет Египту столько энергии, сколько окажется в его распоряжении после ввода АЭС. Ведь существует большая вероятность рецессии мировой экономики, а значит, что потребление будет снижаться, и те товары, которые экспортирует эта африканская страна, автоматически будут менее востребованы.

«Соответственно, потребление в самом Египте тоже снизится. Займет ли атомная станция свою нишу в египетском энергобалансе, или она будет не очень нужна? Может быть, один или два энергоблока египтяне захотят поставить, а остальные — нет. Кроме того, Египет является экспортером газа. А нужно ли Москве, чтобы Каир, благодаря наличию мирного атома, экспортировал больше голубого топлива и становился ее конкурентом на мировых рынках? Получается, что мы сами создаём себе межтопливную конкуренцию», — резюмировал он.

Так или иначе, грандиозная стройка в стране пирамид продолжается. Сбавлять темп российские атомщики не намерены. Строительство третьего и четвертого энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа» должно начаться в 2023 году, заявил Алексей Лихачев. Остается добавить, что риски — рисками, но успешная реализация египетского проекта откроет «Росатому» в сложной геополитической ситуации дорогу на энергетические рынки других стран. В том числе, возможно, и африканских.