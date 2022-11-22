Россиянам рассказали, как улучшить кредитную историю

Финансист Алексей Грибков рассказал россиянам, как им улучшить свою кредитную историю, чтобы получить заем в большом размере и на более выгодных условиях. По словам специалиста, в настоящее время кредитный рынок только начал восстанавливаться после экономических потрясений последних лет.

Россияне вновь готовы брать потребительские кредиты в банках. Но, чтобы получить заем, важно иметь хорошую кредитная история или, так называемый, кредитный рейтинг.

Как советует Грибков, сначала надо узнать свой текущий показатель. Если он будет высок, то и шансов получить выгодное предложение по кредиту будет больше. Узнать свой рейтинг можно в мобильных приложениях крупных банков или через финансовые маркетплейсы.

«Чтобы повысить рейтинг надо своевременно выплачивать платежи уже по имеющимся кредитами, закрывать кредитную карту в беспроцентный период. А если у вас пока нет кредитной истории, то можно оформить рассрочку на нужный сейчас товар и вовремя закрыть её», – цитирует финансового эксперта RT.

Как ранее писал «Эксперт», ЦБ РФ начал бороться с закредитованностью россиян. В частности, регулятор установил банкам и МФО макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским кредитам.

