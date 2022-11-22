Россияне смогут регистрировать личные бренды с июня 2023 года

С июня следующего года для физлиц и самозанятых в России будет доступна регистрация товарных знаков.

Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов, передает «Интерфакс».

«С июня следующего года в законодательстве появляется возможность для всех граждан, и, особенно самозанятых, зарегистрировать на себя свой собственный бренд также, как это делает компания, другие юридические лица. Это обеспечит людям возможность защитить свои разработки, продукт, услуги», — цитирует Зубова агентство.

В конце января этого года кабмин поддержал законопроект, который разрешит обычным гражданам регистрировать собственные товарные знаки. Сообщалось, что инициатива разработана в рамках дорожной карты «Трансформации делового климата» в сфере интеллектуальной собственности. «Решение важно в первую очередь для самозанятых — появляется дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг. По сути мы даем людям возможность использовать этот актив, развивать личные бренды», — отмечал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В настоящее время правом на получение товарного знака обладают только юридические лица либо индивидуальные предприниматели (ИП).