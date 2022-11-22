Рынок выплюнул нефтяную «утку»: рубль и акции растут

Все внимание инвесторов сейчас приковано к рынку нефти, динамика которого стала основным внешним индикатором для рублевых активов. Именно снижение котировок «черного золота» вчера спровоцировало нисходящую динамику Индекса Мосбиржи и рубля. Отскок же нефти вечером в понедельник вызвал покупки рублевых активов.

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