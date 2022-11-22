Все внимание инвесторов сейчас приковано к рынку нефти, динамика которого стала основным внешним индикатором для рублевых активов. Именно снижение котировок «черного золота» вчера спровоцировало нисходящую динамику Индекса Мосбиржи и рубля. Отскок же нефти вечером в понедельник вызвал покупки рублевых активов.
Рынок выплюнул нефтяную «утку»: рубль и акции растут
Шейхи опровергли сообщения ряда СМИ об увеличении добычи странами ОПЕК+ «черного золота» и создали тем самым возможность для отскока нефтяных цен, а значит и рублевых активов.
Коллаж: Тамара Ларина
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