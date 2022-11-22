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Рынок выплюнул нефтяную «утку»: рубль и акции растут

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
22 ноября 2022, 12:22

Шейхи опровергли сообщения ряда СМИ об увеличении добычи странами ОПЕК+ «черного золота» и создали тем самым возможность для отскока нефтяных цен, а значит и рублевых активов.

Коллаж: Тамара Ларина