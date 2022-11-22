СМИ сообщают о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке

СМИ сообщают, что в ходе специальной военной операции ВС РФ ликвидировали одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке.

Как передаёт сайт газеты «Известия» со ссылкой украинские Telagram-каналы, уничтожен старший лейтенант Роман Русник — военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Как ранее писал «Эксперт», жепутаты Госдумы РФ призвали парламенты других стран осудить преступления киевского режима и содействовать наказанию всех виновных в расстреле российских военнопленных в Макеевке.

Напомним, 18 ноября, в Сети появились кадры расстрела украинскими военными попавших в плен россиян. В Минобороны сообщили, что бойцы ВСУ намеренно убили по меньшей мере 10 человек.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что казнь была совершена в Макеевке. Он назвал инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности») и по статье 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленными»).