«То, что нужно для российской экономики»: зампред ЦБ оценил нынешний курс рубля

Текущий курс рубля отражает первоочередные потребности экономики РФ, укрепление российской валюты способствует покупке оборудования и выстраиванию новой логистики. Об этом на форуме Финансового университета заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, передает «Интерфакс».

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«Курс рубля — плавающий, он будет определяться состоянием платежного баланса. То, что он сейчас укрепился, это то, что способствует покупке нового оборудования и новых комплектующих, выстраиванию новых логистических цепочек, которые сильно подорожали для российского бизнеса», — отметил Заботкин.

Зампред ЦБ также подчеркнул, что нынешний курс национальной валюты «объективно отражает то, что сейчас в первую очередь нужно для российской экономики».

На 23 ноября Банк России установил официальный курс доллара на уровне 60,66 рубля, курс евро — на уровне 62,18 рубля.