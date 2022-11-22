Токаев официально объявлен победителем на выборах президента Казахстана с 81,31% голосов

В Казахстане официально объявили о победе действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева на прошедших в воскресенье, 20 ноября, внеочередных выборах главы государства.

«Токаев Касым-Жомарт Кемелевич набрал 81,31%», — сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров, подводя окончательные итоги выборов на заседании ЦИК, трансляция которого велась на сайте комиссии.

Таким образом, Токаев переизбран президентом Казахстана, констатировал председатель комиссии. Члены ЦИК публично подписали соответствующее постановление.

Сообщается, что Каракат Абден от альянса соцработников набрала 2,6% голосов избирателей; кандидат от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев получил 2,22%; Жигули Дайрабаев от народно-демократической патриотической партии «Ауыл» набрал 3,42%, Мейрам Кажыкен от республиканского объединения «Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат"» — 2,53%. За Салтанат Турсынбекову от общественного объединения «Казак аналары — дестурге жол» («Казахские матери — путь к обычаям») проголосовали 2,12% избирателей.

Церемония вступления Касым-Жомарта Токаева в должность намечена на субботу, 26 ноября.

Накануне с победой Токаева поздравил, в частности, президент России Владимир Путин.