У «Биннофарм групп» в начале 2023 года появится представительство в Китае

Входящая в холдинг АФК «Система» фармацевтическая компания «Биннофарм групп» готовится в январе 2023 года открыть представительство в Китае.

Об этом в ходе выступления на выставке Pharmtech & Ingredients сообщил гендиректор компании Рустем Муратов, передает ТАСС.

«Мы в январе открываем представительство в Китае. Для нас это большая история по нескольким причинам. С одной стороны, мы довольно много покупаем материалов в Китае, и объем европейских поставок на сегодня в компании снизился до 6-7%. Поэтому компания сама по себе, которая обеспечивает логистику китайскую и покупки в Китае, будет успешна. И плюс мы видим эту компанию как платформу, как плацдарм для продаж», — рассказал Муратов. По его словам, в первую очередь будут налажены логистические процессы и закупка материалов.

В перспективе «Биннофарм групп» намерена выйти на рынки стран Азии. Муратов отметил, что в настоящий момент доля оборота за пределами России у компании составляет приблизительно 10%, ее планируется наращивать, прежде всего, в странах СНГ.

«Биннофарм Групп» входит в число крупнейших производителей лекарственных препаратов в РФ. Компания основана в 2020 году в результате консолидации фармацевтических активов АФК «Система». В объединенную структуру вошли заводы «Синтез», «Алиум», «Биннофарм» и «Биоком». Предприятие производит широкий перечень рецептурных и безрецептурных препаратов.