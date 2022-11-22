Финансовые рынки Криптовалюты США

Украденный эфир: обменяй, если сможешь

Глеб Баранов
22 ноября 2022, 00:57

Криптокризис вчера пошел необычным путем. Эфир упал на 8% из-за того, что злоумышленник, похитивший $650 млн у банкротящейся биржи FTX, попытался конвертировать награбленное. А присущая блокчейну прозрачность позволяет всему миру следить за этим детективом

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