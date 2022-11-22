Украденный эфир: обменяй, если сможешь

Вчера вечером падение курса второй по значимости криптовалюты мира – эфира (ETH) – превышало 8%. Его котировки доходили до $1079, вплотную приближаясь к минимуму месяца. Биткоин в это время снижался более чем на 5%. Но ранее старейшая криптовалюта отставала в своем падении еще заметнее, и причина этого лежала в области не столько финансов, сколько криминала. И все опять упирается в рухнувшую биржу FTX.

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