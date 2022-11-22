«Уралкриомаш» выполнил заказ «Роскосмоса» по вагонам для транспортировки ракетного топлива

Нижнетагильское АО «Уралкриомаш» изготовило железнодорожные вагоны-цистерны для транспортировки жидкого кислорода, аргона и азота на космодром «Восточный».

Как пишет «Интерфакс», предприятие выполняло заказ «Роскосмоса» с 2020 года. На заправочные комплексы «Восточного» поступили вагоны модели 15-558С-04, предназначенные для доставки ракетного топлива. Количество контейнеров не сообщается.

Цистерны «Уралкриомаша» вмещают до 50 тонн криогенного жидкого продукта. «Температура кипения жидкого кислорода -183° Цельсия, и при такой низкой температуре он может храниться в изделиях АО "Уралкриомаш" порядка 100 суток без потери продукта», — подчеркивается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Уралвагонзавода» (госкорпорация «Ростех»), в который входит предприятие. Изделие сертифицировано и допущено для доставки компонентов ракетного топлива на стартовые комплексы, уточняется в пресс-релизе.

«Уралкриомаш» производит вагоны-цистерны и контейнеры для перевозки и хранения криогенных продуктов, сжиженных углеводородных газов и химических продуктов. Кроме того, предприятие специализируется на создании космодромных систем заправки ракетным топливом.

В период пандемии коронавируса вагоны-цистерны производства «Уралкриомаша» были задействованы в обеспечении жидким кислородом ковидных госпиталей в разных регионах России.