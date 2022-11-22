В Кремле призвали не сравнивать Путина с Хрущёвым

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга с журналистами, ответил на вопрос одного из них как он относится к сравнениям некоторых экспертов Владимира Путина с Никитой Хрущёвым.

По мнению представителя Кремля, сравнения нынешнего российского лидера с руководителем СССР вряд ли уместны, передаёт РИА Новости.

«Путин – это Путин, а Хрущёв был Хрущёвым, царствие ему небесное, – подчеркнул пресс-секретарь главы государства. – Здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать».

Песков при этом он признал, что у нынешнего кризиса на Украине и Карибского есть нечто общее.

«И тогда, и сейчас речь идёт о столкновении нас и коллективного Запада во главе с США. Этот элемент действительно схожий. Однако нюансы всё-таки различные. Уроки Карибского кризиса изрядно изучались и будут дальше изучаться», – резюмировал представитель Кремля.

Как ранее писал «Эксперт», ситуация, которая складывается вокруг Запорожской АЭС, напоминает Карибский кризис.