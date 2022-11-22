В Кремле указали на разногласия России и Турции по важному вопросу

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков указал на разногласия, которые проявляются в подходах России и Турции к выполнению Сочинского меморандума по Сирии.

При этом, как убеждён представитель Кремля, достигнуть договорённости поможет дружеский характер отношений между Москвой и Анкарой, передаёт ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, эти разногласия уже не раз были темой переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

«Найти точки соприкосновения помогают особые отношения между двумя странами, в основе которых – дружба, взаимопонимание и партнёрство», – подчеркнул Песков.При этом он признал, что Россия понимает обеспокоенность Турции из-за обеспечения собственной безопасности. Но между тем, Песков предостерёг стороны конфликта от дестабилизирующих шагов, которые могут ещё больше осложнить положение дел.

