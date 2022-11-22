В Липецкой области наладили выпуск комплектующих для металлической мебели

Липецкий завод металлоконструкций «Ласар» запустил новое производство комплектующих для металлической мебели собственного изготовления. Средства на создание этого производства предоставил Фонд развития промышленности.

Предприятие наладило выпуск комплектов профилей, фасонных элементов, стальных корпусов, кронштейнов и ряда других нестандартных оцинкованных изделий. Они используются при сборке металлических инструментальных шкафов, полочных стеллажей, шкафчиков для одежды, сборочных столов и верстаков.

Мощность нового производства составляет 240 тонн профилей и фасонных элементов и 90 тысяч металлических изделий в год. Вся продукция изготавливается полностью из отечественного сырья, уровень локализации составляет 100%, сообщили «Эксперту» в пресс-службе Фонда развития промышленности.

Там добавили, что общие инвестиции в модернизацию производства составили почти 40 млн рублей, из которых 21 млн рублей предоставил федеральный ФРП. Еще 9 млн рублей — ФРП Липецкой области. Средства займа были направлены на приобретение технологического оборудования.

«Большинство предприятий, производящих мебель, не имеют собственного производства комплектующих изделий. Для этого необходимы определенные технологии и обученный персонал, способный работать на высокотехнологичном оборудовании. Благодаря ФРП мы закупили такое современное оборудование и теперь можем предложить нашим партнерам новые качественные детали», — рассказал «Эксперту» гендиректор ООО «Ласар» Роман Лазовский.

Стоит отметить, что заказчиками комплектующих выступают производители металлический мебели и строительные компании. В ходе реализации проекта создано 12 высокопроизводительных рабочих мест.