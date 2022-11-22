В МИД РФ назвали причины польской русофобии

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о причинах польской русофобии.

По её мнению, Варшава проводит русофобскую политику на деньги коллективного Запада, при этом у польских чиновников «чёрная душа», поэтому им не претят такие действия, передаёт РИА Новости.

Она также обратила внимание, что польская русофобия уже начала выходить за рамки и превратилась в рьяную и отъявленную ненависть к нашей стране. Причём такой антироссийский курс страна взяла задолго до начала спецоперации.

«К нашему огромному сожалению, целый ряд политиков Польши все последние десятилетия только этим и занимались. И никто этого даже не скрывал», – заявила Захарова.

