В Пекине сообщили о самом большом суточном числе новых случаев COVID-19 за весь период пандемии

Власти Пекина, где за сутки зафиксировано свыше 1,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, приняли решение закрыть школы и перевести всех учащихся на дистанционное обучение.

Об этом пишет «Интерфакс». Также в столице КНР закрыты рестораны; работодатели переводят сотрудников на удаленный режим.

Показатель по новым заражениям COVID-19 в Пекине, население которого составляет около 22 млн человек, за минувшие 24 часа стал максимальным с начала пандемии. Более того, как сообщают азиатские СМИ, ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшается по всей стране — 22 ноября в Китае зарегистрировали в общей сложности более 28 тыс. новых случаев заражения.

КНР придерживается политики «нулевой терпимости» к коронавирусу: для борьбы с инфекцией в стране вводятся жесткие локдауны и обязательный карантин для всех, кто контактировал с больными. Ранее в ноябре власти страны объявили о смягчении мер, в частности, был сокращен период самоизоляции для въезжающих в Китай.