В Польше приняли неожиданное решение по «Северному потоку — 2»

Польский суд отменил решение Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) этой страны, которое в 2020 году оштрафовало «Газпром», Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall за создание без оформления необходимого разрешения предприятия, занимавшегося строительством и эксплуатацией газопровода «Северный поток — 2».

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Разбирательство по делу о наложении штрафа было начато в мае 2018 года. «Два года спустя были наложены финансовые штрафы на сумму более 29 млрд злотых (6,3 млрд долларов по текущему курсу) для “Газпрома” и более 234 млн злотых (около 53 млн долларов) для других организаций, участвующих в проекте. Компании обжаловали это решение. 21 ноября 2022 года Суд по защите конкуренции и прав потребителей отменил вынесенное решение», — сообщает ТАСС.

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UOKiK намерен оспорить вердикт в Апелляционном суде Варшавы. Его глава Томаш Хрустный, как пишет Neftegaz.RF, заявил, что там удивлены решением суда, в котором отмечено, что оценка последствий постройки «Северного потока — 2» для экономики, а также того, пытались ли «Газпром» и Ко обойти закон, выходит за рамки компетенции Управления.

«Сегодня угрозы, о которых мы говорили, представляя свое решение, видны невооруженным глазом не только в Польше, но и во всей Европе. И осознавая эти угрозы в свое время, мы приняли меры в соответствии с нашими компетенциями, чтобы остановить этот опасный для Польши и Европы проект. UOKiK запросит письменное обоснование приговора и намерен подать апелляцию», — заявил Томаш Хрустный.

Смена позиции суда Польши в отношении строительства «Северного потока — 2» не произошла мгновенно, понадобилось много времени и труда юристов всех партнеров «Газпрома» в Европе, отметил в комментарии «Эксперту» Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». ОН полагает, что у всех вовлеченных в разбирательство компаний очень сильные юристы, лоббисты и GR-менеджеры, которые могли оказать очень серьезное влияние на суд.

Очевидно, что интерес компаний — не потратить дополнительные деньги на заведомо убыточный проект, поэтому группе нефтегазовых корпораций было проще продавить изменение позиции суда, применив все свои инструменты, считает эксперт. Более того, вероятно, претензии поляков были очень плохо сформулированы, с нарушением закона, типичной для польского законодательства халатностью и высокой политической ангажированностью. В их правовой системе законы зачастую стоят ниже политических интересов.

«Этот проект так и не был запущен, и было бы логично заморозить все дела по нему. Но польские власти, изрядно потратившиеся на помощь Украине, сильно озабочены поиском внебюджетных средств: поэтому потребовали от России и Германии компенсаций за Вторую Мировую войну и пестрят прочими сомнительными инициативами», — констатировал Никита Донцов.

Между тем, как заметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, на текущий момент это разбирательство уже не столь актуально, поскольку в масштабах текущих прибылей «Газпрома», а также предстоящих задач по перенаправлению поставок из ЕС в Азию сумма отмененных штрафов выглядит незначительной. Вряд ли эта новость сможет существенно повлиять на курсовую динамику акций газовой компании.

Положение «Газпрома» на европейском рынке на текущий момент зависит от политических факторов, как и перспективы «Северного потока — 2», указал «Эксперту» Игорь Галактионов. О новых же трубопроводных проектах российского естественного монополиста в ЕС говорить не приходится вне зависимости от решения польского суда.