Великобритания обвинила Россию в сжатии «атомных пальцев»

Великобритания нашла себе новую причину для того, чтобы бояться России.

Британские СМИ обвинили нашу страну в сжатии «атомных пальцев», передаёт РИА Новости. Как пояснил обозреватель агентства Сергей Савчук, европейские страны сейчас остро нуждаются в топливе для реакторов, а купить его можно у «единственного продавца».

«Коллективную Европу даже пугать не надо: она великолепно справляется с этой задачей самостоятельно», – подчеркнул он, добавив, что его британские коллеги «разразились» публикациями с одинаковым посылом.

«И все в один голос говорят, что Россия сжимает свои атомные пальцы на шее свободного мира. И речь тут вовсе не об угрозе применения ядерного оружия», – отметил автор.

Савчук, в частности, обратил внимание, что большую роль в производстве электричества в Великобритании играют АЭС, для которых нужен обогащенный уран, который можно закупить только у Москвы. Даже Вашингтон вынуждены приобретать топливо у «Росатома».

«Каждый пятый реактор ЕС функционирует на российском обогащенном уране. Также наша страна контролирует 30% рынка продуктов обогащения. Последние 10 лет Лондон пытается продемонстрировать миру возрождение своей атомной энергетики, но безуспешно», – подчеркнул Савчук.

При этом, по его словам, западному читателю в ультимативной форме сообщают, что это Владимир Путин (лично и как воплощение всего русского для Запада) перекрыл вначале поставки природного газа в страны Старого Света, а теперь грозит развернуть и караваны с урановым топливом для британских и европейских реакторов.

«Замученные проблемами жители Великобритании после чтения таких статей будут убеждены, что это злые русские задолго до начала спецоперации на Украине урезали поставки энергоносителей, а теперь и вовсе пытаются таким образом задушить свободный мир демократии», – резюмировал обозреватель РИА Новости.

Как ранее писал «Эксперт», энергетический кризис в Европе приведет к многолетним проблемам с энергией и в развивающихся странах. Все дело в том, что для замены российского «голубого топлива» европейцы покупают те энергоресурсы, которые до 2022 года уходили как раз в развивающиеся страны.