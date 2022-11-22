Вакуумные или магнитные грузоподъёмные захваты: критерии выбора

22 ноября 2022, 13:14

Вакуумный захват представляет собой удобный инструмент, благодаря которому можно эффективно и довольно просто выполнять различные действия. Например, с его помощью можно поднимать и перемещать в пространстве мешки, коробки или листовые материалы.

В современном производстве использование данного агрегата позволяет:

  • Сократить расходы;
  • Сделать труд рабочим гораздо более безопасным, соответствующим современным требованиям;
  • Снизить количество травм, а также повреждений грузоподъемной техники;
  • Повысить производительность на объекте;
  • Упростить монтажные и погрузочные работы.

Исходя из таких преимуществ можно заключить, что использование вакуумного захвата комплексно положительно влияет на производственную деятельность, а потому приобретение подобного средства более чем оправданно.

Где приобрести вакуумный захват

Для экономии следует тщательно выбирать и компанию для приобретения захвата. Например, выгодно купить данный инструмент можно в организации ANVIDO. Официальный сайт данной компании находится по следующему адресу: https://anvido.ru/.

Организация специализируется на реализации самых разных приборов и инструментов для складской деятельности. Вакуумные захваты находятся в ассортименте в большом количестве. Заказать агрегат можно из любой точки страны.

Узнать больше о компании можно непосредственно на ее официальном сайте. Там же можно найти и все контактные данные.

Как выбрать вакуумный захват

В первую очередь при выборе необходимо проанализировать следующие вопросы:

  • С какими материалами будет взаимодействовать захват;
  • Сколько будут весить те материалы, которые он будет поднимать;
  • Какое максимальное провисание листового материала допустимо;
  • Требуется ли в процессе взаимодействия производить манипуляции, например, вращать грузы;
  • Важна ли скорость работы;
  • В каких условиях будет использоваться захват;
  • Будет ли необходимо менять место расположения инструмента, или он всегда будет находиться на конкретной точке;
  • За счет чего будет питаться захват и требуется ли ему автономность.

От того, какими будут ответы на все выше перечисленные аспекты, во многом и будет зависеть то, какой захват по итогу будет требоваться. Существуют как более простые модели, так и технологичные, кратно более дорогие. Чтобы не переплачивать за второй вариант, требуется такой тщательный анализ.