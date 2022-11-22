Вакуумные или магнитные грузоподъёмные захваты: критерии выбора

В современном производстве использование данного агрегата позволяет:
- Сократить расходы;
- Сделать труд рабочим гораздо более безопасным, соответствующим современным требованиям;
- Снизить количество травм, а также повреждений грузоподъемной техники;
- Повысить производительность на объекте;
- Упростить монтажные и погрузочные работы.
Исходя из таких преимуществ можно заключить, что использование вакуумного захвата комплексно положительно влияет на производственную деятельность, а потому приобретение подобного средства более чем оправданно.
Где приобрести вакуумный захват
Для экономии следует тщательно выбирать и компанию для приобретения захвата. Например, выгодно купить данный инструмент можно в организации ANVIDO. Официальный сайт данной компании находится по следующему адресу: https://anvido.ru/.
Организация специализируется на реализации самых разных приборов и инструментов для складской деятельности. Вакуумные захваты находятся в ассортименте в большом количестве. Заказать агрегат можно из любой точки страны.
Узнать больше о компании можно непосредственно на ее официальном сайте. Там же можно найти и все контактные данные.
Как выбрать вакуумный захват
В первую очередь при выборе необходимо проанализировать следующие вопросы:
- С какими материалами будет взаимодействовать захват;
- Сколько будут весить те материалы, которые он будет поднимать;
- Какое максимальное провисание листового материала допустимо;
- Требуется ли в процессе взаимодействия производить манипуляции, например, вращать грузы;
- Важна ли скорость работы;
- В каких условиях будет использоваться захват;
- Будет ли необходимо менять место расположения инструмента, или он всегда будет находиться на конкретной точке;
- За счет чего будет питаться захват и требуется ли ему автономность.
От того, какими будут ответы на все выше перечисленные аспекты, во многом и будет зависеть то, какой захват по итогу будет требоваться. Существуют как более простые модели, так и технологичные, кратно более дорогие. Чтобы не переплачивать за второй вариант, требуется такой тщательный анализ.