Владимир Ефимов: инвесторы построят в Москве 11 детских садиков и школ

Власти Москвы с начала 2022 года предоставили застройщикам участки под строительство 11 объектов образования. Детские садики и школы для 4,5 тыс. маленьких москвичей возведут в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В этом году мы заключили с застройщиками 11 договоров о передаче в аренду 14,6 га земли без проведения торгов. В рамках реализации масштабных инвестпроектов девелоперы построят в городе школьные и дошкольные образовательные учреждения, рассчитанные на 4,5 тыс. учащихся и воспитанников», — сказал Владимир Ефимов.

По два объекта образования построят в центре и на западе Москвы и по одному — в ТиНАО, Зеленограде, а также на юге и востоке столицы. «На севере Москвы будет возведено три образовательных объекта. На улице Правды построят учебный корпус для 400 детей площадью 9,2 тыс. кв. м. Для этого выделено 0,9 гектара земли», — уточнил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. На Левобережной улице на участке 0,42 га появится детский сад для 200 воспитанников площадью 1,3 тыс. кв. м. А на Клинской улице, на участке 0,8 гектара построят корпус для учеников старших классов на 500 мест, площадью 16 тыс. кв. м, добавил он.

Напомним, власти Москвы с 2016 года предоставляют девелоперам землю целевым назначением для реализации масштабных инвестиционных проектов. Таким образом развивается социальная и транспортная инфраструктура и создаются новые рабочие места. Решение о передаче участков в аренду без торгов принимает Градостроительно-земельная комиссия столицы.