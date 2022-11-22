Владимир Ефимов: потребительские цены в Москве снижаются четвертый месяц подряд

В столице четыре месяца подряд наблюдается дефляция, в октябре потребительские цены снизились на 0,1 процента по сравнению с сентябрем. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В столице продолжается коррекция цен после потребительского ажиотажа, наблюдаемого весной. В результате в октябре, как и в сентябре, стоимость товаров и услуг снизилась на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Главными причинами этого является удешевление продовольственных и непродовольственных товаров за счет наращивания объемов внутреннего производства, восстановления логистических связей и комфортного для импортеров курса рубля. Кроме того, жители Москвы в последние месяцы проявляют сдержанность в тратах после весеннего пика потребительской активности, и это также ограничивает темпы роста цен. Ранее, в июле и августе, стоимость товаров и услуг снизилась на 0,4 процента по сравнению с предыдущими месяцами», – рассказал Владимир Ефимов.

По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, снижение цен происходит по всем направлениям, кроме услуг: непродовольственные товары подешевели на 0,19 процента, продовольственные – на 0,15 процента. Стоимость услуг выросла на 0,15 процента главным образом из-за удорожания авиабилетов, услуг связи, экскурсий и страхования.

Наиболее высокими темпами в октябре дешевели колбасные изделия, сыры, отдельные виды плодоовощной продукции, а также одежда, мебель и средства связи. Из продуктов максимальное снижение цен отмечено на морковь – на 6,3 процента, яблоки и виноград – на 4,3 процента соответственно. Из непродовольственных товаров более всего потеряли в стоимости пиломатериалы – 6,7 процента и смартфоны – 5,8 процента.

Самыми подешевевшими услугами стали турпоездки: цены на путешествие в ОАЭ снизились на 4,1 процента, в Турцию – на 3,2 процента, а в Египет – на 3,1 процента.

В целом за 10 месяцев 2022 года инфляция в столице составила 10,6 процента – это ниже июньского пика на 1,2 процентного пункта. В годовом выражении – с октября 2021 года по октябрь 2022 года – потребительские цены в Москве выросли на 12,5 процента, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в целом по России, отметили в Департаменте.

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