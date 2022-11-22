Во втором чтении в бюджете перераспределили 2 триллиона

Проект государственного бюджета на 2023-2025 годы 22 ноября прошел второе думское чтение — депутаты одобрили документ, внеся в него ряд поправок. Как сообщил глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров, всего поступило 750 предложений о корректировках. Причем 598 из них подготовило само правительство. Приняли в общей сложности 605 поправок.

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«По существу, мы имеем первый бюджет, когда все пункты постановления, предложенного Госдумой при принятии проекта бюджета в первом чтении, во втором чтении выполнены полностью. Нет ни одного пункта постановления, которое не было бы выполнено», — процитировала Макарова «Парламентская газета».

Несмотря на столь внушительный объем поправок, ключевые параметры финансового плана на ближайшую трехлетку остались неизменны. Доходы составят 26,130 трлн руб. в 2023 году, 27,239 трлн — в 2024 и 27,979 трлн — в 2025 году. Расходы: 29,055 трлн, 29,432 трлн и 29,243 трлн рублей соответственно.

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Бюджетный дефицит, согласно документу будет снижаться — с 2,925 трлн рублей или 2% ВВП в 2023 году до 1,264 трлн или 0,7% ВВП в 2025 году.

Таким образом, Минфин все-таки сохранил одну из своих ключевых установок: расходов на 29 трлн рублей — достаточно. Правда, для того, чтобы удержать плановые траты в таких рамках, пришлось провести в самом плане перетасовки, причем немалые: общий объем перераспределений составил около 2 трлн рублей.

Единое пособие

Акцент при перераспределении, как сообщил министр финансов Антон Силуанов, сделали на здравоохранении и развитии новых регионов. Такова оказалась воля депутатов.

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«На ключевые мероприятия, которые были озвучены депутатами, — действительно, это вопросы здравоохранения, развития новых регионов, вопросы развития инфраструктуры. Все это требует ресурсов. И это как раз был предмет второго чтения», — сообщил журналистам глава Минфина.

Собственно, то, что депутатский запрос в первую очередь будет касаться социальной сферы — вполне логично. Забота об электорате всегда идет в плюс, да и власти подчеркивают, что социальные обязательства — ключевой приоритет. По крайней мере, в открытой части бюджета. Так что финансирование социальной сферы в бюджете на следующую трехлетку в целом (с учетом поправок, но не только за счет них) вырастет примерно на триллион рублей.

В частности, будет запущено единое пособие для семей с детьми — вместо семи различных пособий, которые раньше выплачивались из различных источников. Вырастет МРОТ, минимальный средний размер пенсии, материнский капитал. Однако это все посчитали еще до поправок и принципиальных корректив этот раздел не претерпел.

Структурная перестройка и рынок труда

По другим же — денег все-таки добавили. Например — особое внимание уделяется рынку труда. В частности, в бюджет закладываются средства на модернизацию центров занятости, переобучение граждан. Поправки расширяют эту статью расходов на 2,7 млрд рублей.

«Мы предполагали, что структурная перестройка экономики, связанная с санкциями, может достаточно болезненно ударить по людям. Договорились с Минтруда, и были выделены дополнительные средства, чтобы проводить переквалификацию людей, которые не потеряли работу, но находятся под угрозой потери. Это показало себя крайне эффективно. Поэтому мы сочли необходимым добавить 2,5 миллиарда на переквалификацию, повышение квалификации работников, которые не являются безработными», — описывает суть поправок депутат Андрей Исаев, чей комментарий приводится на сайте ЕР.

Казалось бы, стоит ли суетиться при том, что сегодня уровень безработицы в РФ — на минимумах? Оказывается — стоит.

По словам аналитика ИКСИ Елены Киселевой, по факту, показатель, в зависимости от региона, неоднороден. Например, в республиках Северного Кавказа он варьируется от 11,1% до 27,9%. При средних 3,9% по России.

«Кроме того, по-прежнему существует такая проблема, как дефицит квалифицированных рабочих и инженерных кадров. Более этого, эта проблема только обострится в условиях санкционных ограничений на ввоз импортного оборудования и технологий, поскольку возникнет необходимость создавать что-то свое. Частичная мобилизация тоже усугубляет эту проблему, поскольку чаще других затрагивает мужчин данной профессионально-квалификационной группы (они с большей вероятностью отслужили срочную службу в армии)», — рассуждает эксперт.

«Но чтобы система подготовки кадров через центры занятости заработала и помогла бороться с этим дефицитом «синих воротничков», нужны рабочие места с достойной зарплатой и хорошими условиями труда. Иначе привлекательность рабочих и инженерных специальностей, в том числе среди временно безработных, так и останется низкой», — резюмирует аналитик.

Банки, железные дороги, авиация и ПО

Впрочем, поправки в бюджет — история все-таки не только про людей, но и про то, что призвано их кормить не пособиями, а зарплатами и продукцией. То есть, про бизнес. Самого разного масштаба и из всех сфер.

В частности, одобрены предложенные кабмином поправки, наделяющие его правом не изымать субординированный депозит на 100 млрд рублей, который выделили ВТБ из ФНБ на финансирование инфраструктурных проектов. Деньги решено оставить банку даже в том случае, если у него будут проблемы с достаточностью капитала.

Кроме того, 1,742 млрд рублей дополнительно направляют Альфа-банку, Сберу, РСХБ, Газпромбанку и все тому же ВТБ для возмещения недоимок по кредитам, которые они выделяли отечественным компаниям на реализацию ИТ-проектов. Еще 3 млрд этим же организациям дадут, как возмещение недополученных доходов по кредитам, выделенным бизнесу в рамках рефинансирования прежних займов. И еще 636 млн рублей — чтобы возместить кредиты для сектора е-коммерс, также выделявшиеся в рамках рефинансирования

Плюс — банкам (в целом, а не перечисленной выше группе) дадут 1,593 млрд в 2023 году и 2,585 млрд в 2024 году по программе льготного кредитования импорта приоритетной продукции. Она предполагает, что ставки по займам не превышают трети от ключевой плюс 3 процентных пункта.

С 15 2023 года банки также освобождают необходимости платить НСПК за услуги операционного и платежного клирингового центра (ОПКЦ) при перечислении бюджетных платежей на Госуслугах по картам «Мир».

Банками поправки не ограничиваются. Помочь решено и крупнейшим отечественным компаниям. Так, по решению правительства в 2023 году в уставной капитал РЖД могут направить дополнительные 27,28 млрд рублей бюджетных средств. А в уставный капитал «Ростеха» —влить 4,7 млрд рублей: на доработку и восстановление летной годности воздушных судов.

Плюс, по 3,5 млрд в год решили выделять на субсидирование лизинговых платежей российских компаний — отечественным лизингодателям на покупку гражданских самолетов.

Поддержат и промышленность. На разработку «маркетплейса» промышленного ПО выделят 772 млн рублей в 2023 году и 772,8 млн — в 2024. Субсидии по компенсации промышленной ипотеке составят 287 млн, 291 млн и 295 млн — соответственно.

Российским организациям будут компенсировать и затраты на транспортировку промышленной продукции, и часть процентных ставок по экспортным кредитам. А также часть страховой премии по последним.

Жизнь внесет коррективы

Буквально накануне второго чтения президент Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс, которые вводят новое «бюджетное правило»: в 2023-25 годах на расходы бюджета пойдет только 8 трлн рублей нефтегазовых доходов. Все остальное — в ФНБ.

Правда, это «все остальное», согласно проекту бюджета, будет не так уж и велико в трехлетней перспективе: прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2023 году составит 8,939 трлн рублей, в 2024 году — 8,656 трлн рублей, в 2025 — 8,488 трлн рублей.

Однако, речь в первую очередь идет не о том, сколько копить, а о том, сколько тратить. Бюджетное правило, утвержденное президентом, на следующие 2 года, по сути, смягчается: допускаются траты из ФНБ в 2,9 трлн рублей в 2023 году и 1,6 трлн — в 2024 году. То есть, кубышку будут пополнять и расходовать одновременно.

Но расходовать — предельно сдержанно. Едва покрывая спад российской экономики. Ведь согласно прогнозу МЭР, на основе которого и сверстан бюджет на следующую трехлетку, снижение ВВП 2022 году составит 2,8% или 3,6 трлн рублей. В 2023 году спад ожидается менее 1% — минус 1,3 трлн рублей. Что вполне соответствует «планам по кубышке».

Как отметил Антон Силуанов, ФНБ просто решили поберечь для более полезных дел, например, финансирования инфраструктурных проектов. А брать деньги на покрытие того же дефицита бюджета собираются в первую очередь на финансовом рынке — размещая ОФЗ.

«Мы видим спрос со стороны инвесторов. Мы предлагаем широкий набор инструментов для инвесторов — и они пользуются популярностью. Поэтому пока есть спрос, мы этим пользуемся и привлекаем ресурсы на рынке на приемлемых для министерства финансов условиях», — заявил глава Минфина.

Впрочем, не факт, что текущие параметры, за неизменность которых так держится финансовое ведомство, сохранятся. И его руководитель такую вероятность не только не исключает, он уже явно к ней уже готов.

«2023 год, год, уверен, когда мы будем часто встречаться. Мы будем наверняка корректировать бюджет. Ситуация будет требовать дополнительного нашего внимания. Мы будем приходить в парламент, мы будем обсуждать с парламентом необходимые изменения в основном финансовом плане и уверен, что это будет происходить также конструктивно, как и происходило при рассмотрении бюджета и в первом, и во втором чтении», — заявил Антон Силуанов.