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S&P 500: железнодорожники затормозили «медвежье ралли»

Глеб Баранов
22 ноября 2022, 11:17

Основные фондовые индексы США вчера на фоне угрозы забастовки железнодорожников и опасений локдаунов в КНР закрылись в минус. Но шансы на продолжение роста S&P 500 до конца года есть, хотя его финалом аналитики и видят мощный обвал в первом квартале.

Seth Wenig/AP/TASS