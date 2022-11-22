В начале укороченной праздничной недели – в четверг США отмечают День благодарения – объемы торгов, как это обычно и бывает, снизились. И «медвежье ралли» вновь было прервано коррекцией: Dow Jones Industrial Average потерял 0,13%, S&P 500 – 0,39%, а Nasdaq Composite – 1,09%.
S&P 500: железнодорожники затормозили «медвежье ралли»
Основные фондовые индексы США вчера на фоне угрозы забастовки железнодорожников и опасений локдаунов в КНР закрылись в минус. Но шансы на продолжение роста S&P 500 до конца года есть, хотя его финалом аналитики и видят мощный обвал в первом квартале.
Seth Wenig/AP/TASS
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