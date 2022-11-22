S&P 500: железнодорожники затормозили «медвежье ралли»

В начале укороченной праздничной недели – в четверг США отмечают День благодарения – объемы торгов, как это обычно и бывает, снизились. И «медвежье ралли» вновь было прервано коррекцией: Dow Jones Industrial Average потерял 0,13%, S&P 500 – 0,39%, а Nasdaq Composite – 1,09%.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик