Акции дня: котировки золотодобытчиков шагают вверх

Бумаги золотодобывающих компаний торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже в среду, 23 ноября. За день подорожали акции «Полюса» (+5,63% до 7120 рублей за штуку), «Полиметалла» (+2,32% до 339,1 рублей за штуку), «Селигдара» (+2,34% до 44,21 рублей за штуку).

Толчок к росту бумаги получили во вторник, когда стало известно о рекордных поставках России золота в Китай: в октябре 2022 года было экспортировано 2,16 тонн золота на 124,6 млн долларов. «Ситуация с золотодобывающими компаниями улучшается на фоне высокого спроса центральных банков на физическое золото, да и поставки в Китай также растут», - прокомментировал ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Как считают эксперты Промсвязьбанка (ПСБ), бумаги «Полюса» сильно недооценены рынком. «Ключевой фактор - высокие цены на золото и низкие расходы компании. Высокая рентабельность бизнеса компании позволяет ей зарабатывать даже в случае продажи продукции с дисконтом. Кроме этого, учитывая наличие экспортной лицензии и высокого спроса на физическое золото в мире, стоит ожидать хороших результатов "Полюса" по итогам 2022г. Исходя из наших оценок, справедливая цена для бумаг компании - 9400 рублей. Вполне вероятно, что отсутствие явных идей на Мосбирже будет способствовать продолжению роста бумаг "Полюса" в ближайшее время"», - говорится в комментарии.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +0,72% до 2211,89 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,42% до 1147,43 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:58 мск составила 84,75 долларов за баррель (-4,09%). Российская валюта слабела – 60,7 руб. за доллар.