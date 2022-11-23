“Безумные танцы с Фабио Мастранджело”

В концерте прозвучат самые популярные мировые хиты - Либертанго, Мамбо, Чардаш, Танец с саблями, Сиртаки, Канкан, Танец льда и пламени из культового сериала «Игра Престолов»! Танцы страсти и любви, жгучие ритмы Латинской Америки, пряные мелодии солнечной Испании, и легендарное танго!

Шоу «Безумные танцы» это возможность погрузиться в яркий мир ритмов и мелодий, насладиться истинными музыкальными и танцевальными шедеврами в исполнении Симфонического оркестра Москвы «Русская Филармония» и выдающихся солистов!

Управлять оркестром в этот вечер будет один из самых востребованных дирижеров России и мира Фабио Мастранджело. Объехав полмира и поработав со многими известными оркестрами и музыкальными театрами, Фабио в 1999 году переехал в Россию и остался здесь навсегда. Южный темперамент, артистизм, личное обаяние и любовь к своему делу снискали огромную любовь публики к маэстро. Традиционно оркестр «Русская Филармония» отмечает День Рожденья своего главного дирижера Фабио Мастранджело концертом «Безумные Танцы».

Дарья Зыкова - ведущая солистка Большого театра России. Она обладает уникальным колоратурным сопрано, голосом огромного диапазона, который может быть звонким и ярким, или нежным и проникновенным в зависимости от исполняемого произведения. С огромным успехом выступает на самых престижных концертных площадках мира.

Танцоры Инна Свечникова и Николай Пантюхин - воплощение грации и пластики. Победители проекта «Танцы со звездами», призеры чемпионата мира по классической и латиноамериканской программам.

Виртуозный бандеонист Иван Таланин – Лауреат международного конкурса «Goldentrophy», международного конкурса исполнителей на баяне и аккордеоне «Arrasate Hiria» и др. География его выступлений тянется от Аргентины до Австралии, он с огромных успехов выступал в Европе, Китае, Корее, Америке.

Эффектное Трио балалаек - одни из лучших балалаечников России, лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Константин Захарато, Александр Николайчук и Алексей Вродливец.

Российское воплощение «Мулен Руж» – Московский Государственный театр «Варьете». Участники самых ярких шоу-программ и гала-концертов с эстрадными звездами России.