Бизнес-премии «Лучшие в России - Компании и Персоны года»

За последние 15 лет российская экономика переживает крупнейшую трансформацию. По мнению экспертов, 2021 год был крайне удачным для основных российских компаний. В 2022 введенные санкции добавили хаоса, на фоне которого активизировались сделки слияний и поглощений, у многих компаний появляются новые собственники, скорость экономических трансформаций набирает обороты.

В конце октября Экспертный совет премии, основываясь на рейтинге журнала «Эксперт-400», данных предоставленных аналитической системой Медиалогия и заявках, поданных компаниями, выскажут свое мнение о лидерах и тенденциях российского бизнеса.

Премия «Лучшие в России - Компании и Персоны года» отметит в этом году компании, персоны и проекты, которые показывают динамику секторов и их лидеров.

В ходе дискуссии бизнес эксперты, государственные чиновники и общественные деятели обсудят следующие вопросы: