Cовладелец российского подразделения британской Lush запустит в РФ новую косметическую сеть

Совладелец подразделения Lush в России, бизнесмен Дмитрий Азаров, запускает новую сеть под брендом Oomph.

Об этом предприниматель рассказал в беседе с РБК. Сообщается, что семь точек компании заработают в столице уже в начале декабря.

По словам Азарова, под новым брендом изначально будут производить около 100 наименований продукции, среди которых мыло, шампуни, гели для душа и свечи. Таким образом, ассортимент новой сети будет примерно таким же, как и у закрывшихся магазинов. При этом в бывшем флагманском магазине Lush на Тверской в дополнение к торговой зоне будет работать кафе, меню которого составит партнер бизнесмена, шеф-ресторатор Глен Баллис.

Уточняется, что производство продукции Oomph будет налажено на заводе Lush в Домодедово. Дмитрий Азаров оценил инвестиции в новый проект в 100 млн руб. По словам предпринимателя, для его реализации он намерен использовать собственные средства.

За операционное управление новым брендом будет отвечать ООО «Лист», основанное бизнесменом в августе.

Сеть Lush появилась в России в 2001 году. Дмитрий Азаров владеет 65% в подразделении компании, ООО «Лаш Раша», остальное принадлежит британской Lush Cosmetic Ltd. В марте Lush сообщила о приостановке поставок в РФ, а затем начала закрывать свои точки. Всего у сети в России было около 50 магазинов.