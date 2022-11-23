Франчайзи магазинов Mothercare перешел ретейлеру, управляющему в РФ брендами New Balance и Lee

Ретейлер «ДжамильКо» вступил во владение компанией «Монэкс трейдинг», которая ранее управляла по франшизе точками бренда Mothercare, покинувшего Россию.

Об этом свидетельствуют данные базы «Спарк», согласно которым АО «МФК ДжамильКо» стала владельцем 99,99% долей в ООО «Монэкс трейдинг», пишет «Интерфакс».

Ранее Федеральная антимонопольная служба России проинформировала о получении ходатайства от «ДжамильКо» о приобретении «Монэкс трейдинг», которая по франшизе управляет, помимо Mothercare, брендами Victoria's Secret и Body Shop, также приостановившими деятельность в России.

Mothercare — британская компания, которая специализируется на реализации товаров для будущих мам и детей от 0 до 10 лет. Предприятие основано в 1961 году. В России работали 120 точек сети. По данным самой компании, на РФ приходилось около 20–25% ее мировых розничных продаж.

О том, что права на аренду магазинов и нераспроданный товар Mothercare могут перейти «ДжамильКо», в прошлом месяце писал «Коммерсантъ». Сообщалось, что дистрибутор обустроит выкупаемые площадки под мультибрендовые магазины с детскими товарами. Глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько оценила российский бизнес Mothercare в 2,4–3 млрд руб.

Отмечалось, что по аналогичной схеме был продан российский бизнес Starbucks, который получили ресторатор Антон Пинский и певец Тимур Юнусов (Тимати), а также ГК «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

«ДжамильКо» основана в 1993 году Халедом Джамилем, она является дистрибутором брендов New Balance, Kiko, DKNY, Timberland, Wolford, Juicy Couture, Wrangler, Lee и Escada. Компания управляет более чем 150 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону. Выручка «Джамилько» за прошлый год составила 11,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб.