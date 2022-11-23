Врио главы ДНР сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле 35 на 35

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил о еще одном обмене пленными между Россией и Украиной.

«Очередной обмен проходит сегодня с Киевом по формуле 35 на 35. В числе наших освобожденных четверо из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Украине, в основном, возвращаются военнослужащие ВСУ.

В прошлый раз обмен пленными между РФ и Украиной состоялся 10 ноября. Тогда в ЛНР вернулись 35 военнослужащих Народной милиции. До этого был проведен обмен 3 ноября; на родину вернулись по 107 военнослужащих с каждой стороны.