Ход Сергея Павлингера: Railways System KZ осваивает мир

Ассоциация Railways System KZ укрепила международный имидж Республики Казахстан как одного из промышленно-технологических лидеров среднеазиатского региона, став крупнейшим казахстанским участником InnoTrans 2022 - крупнейшей в мире международной выставки транспортной техники и логистики, которая прошла в Берлине c 20 по 23 сентября. Продукцию представили компании, входящие в ассоциацию: «Проммашкомплект», «ПРОММАШ.KZ», «R.W.S. Wheelset», «R.W.S. Binding» и «R.W.S. Concrete».

Нескольких предприятий, территориально и организационно связанных между собой, образовали один из крупнейших промышленных кластеров Казахстана — Railways Systems KZ. В 2020 году было принято решено теснее объединить предприятия кластера в новом формате, позволяющем улучшить логистическую и производственную интеграцию, интенсифицировать отраслевое взаимодействие. Таким форматом и стала ассоциация Railways Systems KZ.

Все заводы - уникальны для Казахстана – флагманы внутреннего рынка и единственные национальными экспортерами элементов колесной базы железнодорожного транспорта и деталей путевой инфраструктуры.

Инновации и продукты

Дизайн призван отразить современность и технологичность страны. Экспозиция была построена на пересечении трех ключевых идейных линий: традиционного восточного паттерна, архитектуры в стиле хай-тек с элементами футуризма и видеоэкранов с динамическими планами двух столиц – Астаны и Алматы.

InnoTrans 2022 занимает особое место в календаре мероприятий всех крупных производителей, связанных с железнодорожным машиностроением. Предприятия, входящие в состав ассоциации Railways Systems KZ, планируют занять выгодные позиции на внешних рынках и уже получили на выставке ряд предложений как по экспорту продукции, так и по поставкам различных узлов и деталей.

Компании, входящие в Railways System KZ, экспонировали на выставке цельнокатаные железнодорожные колеса, стрелочные комплексы, колесные пары, рельсовые скрепления, оси, перенапряженный брус и шпалы. Ряд продуктов являются наукоемкими инновационными разработками. Это переводы типа Р65, с упругими скреплениями и роликовой системой на специально разработанном брусе; рельсовые скрепления с полимерными прокладками, где количество деталей удалось сократить с 12 до 5, а осевую нагрузку увеличить до 320 кН; цельнокатаные железнодорожные колеса, проходящие специальную дробеметную обработку, обеспечивающую наклеп поверхности диска, а соответственно, дополнительную надежность на высокоскоростных и опасных участках пути.

В ассоциации подчеркивают, что вся продукция, которая экспонировалась на InnoTrans 2022, соответствует жестким международным и региональным стандартам качества.

Как пишет издание Deutsche Verkehrs-Zeitung, «Проммашкомплект» обсудили перспективы сотрудничества и взаимодействия на встрече с поставщиками из Schuler Group, входящей в состав международной технологической группы ANDRITZ. С представителями Deutsche Bahn — основного немецкого железнодорожного оператора — были проведены переговоры о возможности выхода на европейский рынок. Также удалось обсудить вопросы сертификации колес для дальнейших поставок в Германию и другие страны ЕС. Сотрудники «ПРОММАШ.KZ» обсудили возможность использования в своих продуктах роликовых узлов с немецкими вендорами. Кроме того, были достигнуты договоренности о встречах с потенциальными покупателями железнодорожной продукции из таких стран как Германия, Италия, Австрия, Австралия, Польша, Латвия и ЮАР.

Роль основателя

Участие в InnoTrans 2022 – это индикатор зрелости для любой компании, работающей в области транспортного машиностроения. Предприятия ассоциации шли к этому 10 лет. Значительную роль в создании и становлении отрасли сыграл бизнесмен Сергей Павлингер. Предприниматель основал в производство железнодорожных колес в Экибастузе, что во многом определило развитие других предприятий в этой промышленной зоне. Их появление сократило цепочки поставки, снизило зависимость от зарубежных комплектующих, упростило транспортную и складскую логистику, уменьшив стоимость продукции.

Первое предприятие, в свою очередь, стало отправной точкой для развития производства и другой железнодорожной продукции. Навыки экономического прогнозирования и бизнес-компетенции Павлингера позволили выбрать вектор в развитии железнодорожного машиностроения Казахстана. В сегмент начали вкладывать частные инвесторы и государственные фонды. Объем частных инвестиций привлеченных в отрасль оценивается в 100 млрд. тенге.

Сегодня эксперты признают одну из ведущих ролей ассоциации Railways System KZ в сегменте казахстанского железнодорожного машиностроения, отмечая, что компании используют передовые подходы к производству и способны конкурировать не только на внутреннем, но и на внешних рынках.

Компании ассоциации стали одними из первых участников государственной программы Форсированного Индустриально-Инновационного развития (ФИИР) Республики Казахстан. Предприятия получили дешевые долгосрочные кредиты, в том числе, валютные, поддержку государства в закупке оборудования, низкие пошлины, налоговые преференции.