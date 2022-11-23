Легкие зарядки для электрокаров разработали в Москве - Овчинский

Зарядные станции для электрокаров из полностью российских комплектующих создала московская группа компаний «Москабельмет». Продукция, вес которой составляет всего 15 кг, может использоваться в разных климатических условиях в городской и промышленной среде. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Новая разработка компании предназначена для зарядки аккумулятора электромобилей на городских или промышленных объектах, а также в домашних условиях. Одно из преимуществ устройства – компактность, оно весит 15 килограммов, его можно разместить на стене или другой вертикальной поверхности. Кроме того, благодаря влаго- и пылезащитным свойствам станцию можно использовать во всех климатических зонах страны. Также для оплаты потребленной электрической энергии разрабатывается мобильное приложение. Устройство полностью изготовлено из отечественных комплектующих, некоторые из которых произведены на предприятиях группы компаний “Москабельмет”», – рассказал Овчинский.

Программную часть зарядной станции разработали в «МосИТЛаб», зарядный кабель – на «Заводе Москабель», конструкцию корпуса станции распечатали на 3D-принтере, расположенном на территории «Москабельмет». Остальные комплектующие также произвели на локализованных в России предприятиях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что проблемы из-за ухода импортных компаний в Москве решены уже практически во всех сферах экономики – по комплектующим, поставщикам, замещениям, импортозамещению.

«Столичная группа компаний продолжает активную работу по разработке и выпуску продукции, которая способна полностью заменить импорт и закрыть наиболее актуальные потребности российского рынка. Станцию для электротранспорта мы разработали вслед за кабелем, предназначенным для зарядки электромобилей. Зарядный кабель, входящий в комплект, имеет прочную полимерную оболочку из инновационного химического состава и предназначен для зарядки электромобилей при стандартных напряжениях питания. Он устойчив к солнечному излучению, истиранию, гидролизу, воздействиям микроорганизмов и агрессивных сред, таких как масло, бензин, дизельное топливо», – пояснил генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков.

Для повышения безопасности в зарядной станции предусмотрен механизм отключения от сети после полной зарядки, а также в случае повреждения кабеля.