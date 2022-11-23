Медведев указал на рост производства высокоточного оружия в России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что надежды недоброжелателей России на израсходование ее высокоточного оружия напрасны, объемы производства таких технологий лишь увеличиваются.

«Наращивание объемов поставки Вооруженным силам России высокоточного оружия обсудили в ходе посещения государственного научно-производственного предприятия "Регион"», — отметил зампред Совбеза в своем Telegram-канале.

По его словам, враги России продолжают «внимательно "калькулировать" наши пуски и наши запасы».

«Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!», — подчеркнул Медведев.

АО «Государственное научно-производственное предприятие (ГНПП) "Регион" (входит в состав АО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"», КТРВ) — крупнейший российский разработчик морского торпедного и авиационного бомбового высокоточного вооружения. В 2019 году предприятие отметило 50-летний юбилей. Генеральный директор ГНПП «Регион» — Игорь Крылов.