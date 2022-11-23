Минфин США разрешил не применять потолок цен для нефти, ввозимой в Японию в рамках «Сахалина-2»

Министерство финансов США опубликовало генеральную лицензию, в которой содержится руководство по реализации ограничений цен на нефть из России.

В документе указывается, что объявление предельной цены на российскую нефть ожидается «в ближайшее время». Уточняется, что «потолок» установят «после технических учений, проведенных Коалицией по ограничению цен».

Помимо прочего, лицензия вводит исключения для ряда европейских стран и Японии. В частности, допускаются «определенные операции, связанные с импортом российской нефти в Республику Болгарию, Республику Хорватию или государства — члены Европейского союза, не имеющие выхода к морю».

Предполагается, что ограничения временно не будет касаться поставок в Японию с «Сахалина-2». Поясняется, что все транзакции, связанные с морской перевозкой нефти в эту страну, будут разрешены до 30 сентября 2023 года «при условии, что продукция, добытая в рамках проекта "Сахалин-2", предназначена исключительно для импорта в Японию».

В руководстве американского Минфина говорится и о других послаблениях. Так, согласно документу, расходы на доставку, фрахт, таможню и страхование «не включены в предельную цену и должны быть выставлены отдельно по коммерчески обоснованным тарифам». Уточняется, что «потолок цен» начинает действовать с момента отгрузки российской нефти морским транспортом до первой продажи на суше в юрисдикции других стран. Мера не будет применяться в случае «существенной переработки» в юрисдикции, «отличной от Российской Федерации», говорится в лицензии.

Введение «ценового потолка» на нефть не отменяет запрет на ее импорт в США, подчеркивается в документе.

В сентябре страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) договорились ввести «потолок цен» на нефть из России. В октябре решение утвердил Евросоюз. Мера начнет действовать для сырой нефти с 5 декабря, для нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. Сам «потолок цен» пока не согласован.