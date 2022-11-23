Минобороны РФ рассказало об успехах российских войск на Донецком направлении

Подразделения российских войск продолжают вести наступательные действия на Донецком направлении.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«За сутки на данном направлении уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин ВСУ», — говорится в сводке ведомства.

Сообщается, что в Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. «Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа», — уточнили в министерстве.

На Купянском направлении огнем артиллерии и ударами тяжелых огнеметных систем сорвана попытка атаки мотопехотной роты ВСУ, уничтожено свыше 30 украинских силовиков.

Также в сводке указывается, что в районе населенного пункта Николаевка (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства. В ЛНР уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали о сбитых украинских БПЛА, в том числе в районе Севастополя. «Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе города Севастополь», — отмечается в сообщении Минобороны РФ.