Минсельхоз сообщил о росте экспорта продовольствия из России

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ с января вырос на 14% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года. Особенно большой прирост зафиксирован в масложировой отрасли, сообщил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на лекции в Дипакадемии МИД РФ.

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«В текущем году поставки за рубеж увеличились на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Прирост показывают большинство секторов. Так, экспорт масложировой отрасли вырос на 30%, мясной и молочной продукции – на 18%, зерновой – на 12%, прочей продукции АПК – на 25%», — цитирует пресс-служба Минсельхоза Левина.

Он подчеркнул, что продукция российских аграриев продвигается на внешние рынки благодаря, в том числе, деятельности атташе по АПК. Так, в текущем году было получено право экспорта в 13 стран по 22 видам продукции.



