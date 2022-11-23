В кабмине ожидают, что спад ВВП России в 2022 году не превысит 3%

Спад российского ВВП в текущем году, согласно прогнозам правительства РФ, может оказаться не столь критичным, как ожидалось еще несколько месяцев назад, и составить менее 3%.

Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Данные по валовому продукту сейчас существенно лучше, если их сравнивать с прогнозами, которые делались в первом полугодии. Напомню, некоторые эксперты предрекали чуть ли не двузначные цифры возможного спада. Сейчас уже очевидно — пессимисты ошибались», — цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.

Министр отметил, что многие организации, в том числе международные, среди которых МВФ, Всемирный банк и ОЭСР, улучшили оценки по российской экономике.

Говоря о снижении ВВП, Мишустин заявил, что, по предварительным прогнозам, «мы вполне можем выйти по итогам 2022 года на показатель, может быть, и менее 3%».

Премьер уточнил, что несмотря на стабилизацию ситуации в экономике, есть «различные варианты прогнозов и сценариев дальнейшего развития событий», в связи с чем необходимо быть «крайне внимательными к происходящим процессам». По его словам, следует вырабатывать решения, «анализируя все возможные сценарии, прежде всего в части дальнейшей перестройки платежного баланса, девалютизации экономики и расширения международных расчетов в рублях».

Михаил Мишустин подчеркнул, что при координации бюджетной и денежно-кредитной политики правительство будет опираться на утвержденное президентом РФ новое бюджетное правило.

Кроме того, глава кабмина обратил внимание на необходимость предусмотреть меры стимулирования инвестиционной активности, а также быть готовыми к изменениям на рынке труда.