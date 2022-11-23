Мошенники стали обманывать россиян реже, но на большие суммы

Банк России зафиксировал в III квартале 229,8 тысяч случаев хищения средств у граждан, что на 10,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общий размер ущерба, нанесенный мошенниками, вырос на 23,9%, почти до 4 млрд рублей, говорится в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», опубликованном на сайте ЦБ.

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«По итогам прошлого года и с начала 2022 года доля социальной инженерии в общем количестве хищений у граждан снижалась. Тем не менее в июле — сентябре наблюдалась обратная динамика, особенно при оплате товаров и услуг в Интернете. За время пандемии потребители привыкли к онлайн-покупкам, и киберпреступники продолжают этим пользоваться. Для обмана людей они создают поддельные сайты финансовых организаций или известных магазинов», — прокомментировали в Центробанке.

По данным ЦБ, доля социальной инженерии (когда человек самостоятельно переводит мошенникам деньги или сообщает им данные своей карты) в общем объеме операций, осуществленных без согласия клиента, в III квартале составила 54,1% (41% в прошлом году). Эта динамика напрямую влияет на размер средств, которые банки возвращают клиентам: в III квартале доля возврата составила 3,4% (134,3 млн рублей) от общей суммы хищений, тогда как в прошлом году она была на уровне 7,7%.

Чаще всего в июле-сентябре средства граждан похищались при оплате товаров и услуг в интернете (110,319 тыс. случаев). За отчетный период регулятор инициировал блокировку 3932 противоправных сайтов, и более 10 тысяч — с января, что почти на 68% больше, чем годом ранее.

Кроме того, в III квартале Банк России инициировал блокировку более 280 тыс. телефонных номеров, которые использовались для противоправных действий, что превышает аналогичный показатель прошлого года в 10 раз. В большинстве случаев киберпреступники звонили с мобильных телефонов, всего было выявлено более 176 тыс. таких номеров (5 тыс. в прошлом году). Число мошеннических звонков возросло и с городских телефонов — обнаружено почти 104 тыс. таких номеров (19 тыс. в прошлом году).

