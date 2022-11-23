На форуме в Москве соберут лучшие российские студенческие стартапы

В числе возможностей, которые федеральный проект предлагает студентам, – конкурс «Студенческий стартап». Его оператором выступает Фонд содействия инновациям. Конкурс позволяет начинающим предпринимателям получить грант в размере 1 млн рублей на реализацию собственного проекта.

Например, Анна Хлуднева из МФТИ придумала уникальный беспилотник для сельского хозяйства. Устройство призвано решить проблему дефицита самолетов и пилотов сельхозавиации. С его помощью можно обрабатывать химикатами большие участки полей, он подходит для химической «прополки» посадок с помощью гербицидов, опрыскивания растений инсектицидами и фунгицидами от насекомых-вредителей и грибка.

Отечественных дронов для сельского хозяйства немало. «Проблема в том, что они в основном – коптеры. А это низкая производительность и слишком высокая стоимость за единицу обработанной площади. И, самое главное – критическая зависимость от зарубежных технологий, т.к. в них из отечественного только корпус. Мы же планируем использовать дрон самолетного типа. У нас все критические компоненты производятся в России, в том числе самый важный – двигатель. В серийном производстве за основу планируется использовать двигатель РМЗ-640 «Буран» производства Рыбинского моторостроительного завода, который в процессе подвергнется улучшению», – рассказывает Анна Хлуднева.

На данный момент создатели закончили формирование эскизного проекта беспилотного комплекса, выполнили исследования рынка, имеют предварительные договорённости с промышленными партнёрами, выполнили полный цикл испытания серии масштабных моделей и готовы к созданию технического проекта полноразмерного дрона.

Анна, которая окончила бакалавриат Московского авиационного института, обучается на кафедре технологического предпринимательства в магистратуре МФТИ, а дрон – ее дипломная работа. В этом году она узнала, что можно еще и подать проект стартапа на конкурс «Студенческий стартап», оператором которого в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства выступает Фонд содействия инновациям. В итоге Анна вошла в число тысячи студентов, которые уже получили на свои разработки по миллиону рублей. Правда, деньги выплачивают не сразу, а частями по мере реализации проекта.

«Сейчас в проекте переломный момент. От того, какие решения будут приняты, зависит его успех. Мы переходим от, грубо говоря, «школьного» уровня, то есть того, что можно сделать в одиночку, к «студенческим» задачам. Для их успешного решения потребуется найм небольшого коллектива. Именно поэтому я планирую привлечь в проект консультантов, а лучше – ещё и ребят, так же, как я, увлечённых беспилотной авиацией. Ведь, несмотря на то, что за моими плечами ведущий авиационный вуз нашей страны, практического опыта мне всё же не хватает. Результатом работы команды станет уже технический проект, по которому можно будет построить машину в натуральную величину», – рассказывает Анна, на что она потратит миллион.

«Я считаю, что Платформа университетского технологического предпринимательства даёт шанс реализовать свои проекты, ведь на первых порах так важен толчок, который позволит сделать первые шаги на пути воплощения своей идеи», – добавляет она.

На форуме стартап-студий Анна поборется с другими участниками за внимание инвесторов, которые потенциально способны кратно увеличить вложения в проект. Среди конкурирующих проектов - кровельный материал, который генерирует электроэнергию из солнечного света, приложение для навигации в помещениях, тренажёр для реабилитации после травм на основе нейросети и многие другие.

Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» направлен на развитие технологического предпринимательства на базе российских вузов. Проект ориентирован на студентов, вузовское сообщество и инвесторов. Его цель – раскрыть потенциал молодых людей и подготовить профессиональных технологических предпринимателей, готовых запускать новые бизнесы.

Операторами Платформы являются АНО «Платформа НТИ», Фонд содействия инновациям, Инновационный центр «Сколково», Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Московский физико-технический институт. Проект реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, которое проходит в России в 2022-2031 гг.

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