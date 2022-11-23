На производящем самолеты Sukhoi Superjet авиазаводе изменят конфигурацию конвейера

На территории производственного центра корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре выполняется демонтаж стены между цехом окончательной сборки и ангаром летно-испытательной станции с целью изменения конфигурации действующего конвейера в прямоточную линию сборки производительностью не менее 20 воздушных судов Sukhoi Superjet New в год.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство промышленности и торговли Хабаровского края.

В настоящее время ангар летно-испытательной станции находится в стадии возведения. Уже выполнены работы по фундаменту, далее будет строиться металлический корпус здания под два воздушных судна. Завершение работ под планируется к середине 2023 года.

Стоит отметить, что идея создания прямоточной линии сборки, наличие которой позволяет оптимизировать производственные процессы, появилась еще в 2016 году, но получила развитие лишь сейчас, когда перед предприятием поставлена задача собирать самолеты SSJ New в необходимом темпе.

Напомним, что самолет SSJ New является импортозамещенной модификацией самолета Superjet 100, выпускаемого в Комсомольске-на-Амуре серийно. Одновременно с импортозамещением компонентов у обновленного Суперджета повышены надежность ряда систем, общий уровень комфортности и безопасности эксплуатации. Также решен ряд вопросов, связанных с поддержанием летной годности.

В настоящее время в производственном центре входящего в состав Объединенной авиастроительной корпорации «Иркута» проводится сборка опытных образцов SSJ New. В следующем году в эксплуатацию авиакомпаниям планируется передать два самолета данного типа с отечественным двигателем ПД-8.