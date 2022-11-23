Нефть: кого придавит ценовым потолком?

Еще вчера цена нефти активно падала на фоне ряда новостей — от продолжения введения карантинных мер по причине роста заболеваемости ковидом в Китае до вероятного увеличения объема добычи, которое, по версии западных СМИ, обсуждается Саудовской Аравией. Однако утром в среду, 23 ноября, ситуация изменилась. Фьючерсы на нефть марки WTI поднялись выше 81 доллара за баррель, продолжая рост по сравнению с предыдущей сессией — неопределенность в отношении предложения затмила опасения по поводу спроса.

Статья по теме: Кто Urals добывает — тот ее и котирует

В США отраслевые данные показали, что запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 4,2 млн баррелей — это намного выше прогнозов о сокращении на 2,2 млн. При этом ОАЭ, Кувейт, Ирак и Алжир поддержали заявления министра энергетики Саудовской Аравии о том, что ОПЕК+ не рассматривает возможность увеличения добычи.

Статья по теме: Великий российский нефтяной переход набирает обороты

Инвесторы ожидают появления подробностей о планах G7 по ограничению цены российской нефти и выражают беспокойство в отношении того, как отреагирует Россия на такую меру. Ранее РФ уж заявила, что не будет продавать нефть странам, которые примут установленный потолок к исполнению. И хотя вероятный уровень ограничения цены оценивается в пределах от 60 до 100 долларов за баррель, ситуация на рынке складывается еще более интересная.

Например, Минфин США вывел операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и несколько не имеющих выхода к морю стран ЕС, из-под действия ограничительных мер, о которых Вашингтон объявил во вторник. В свою очередь, ЕС заявил, что рынкам потребуется 45-дневнй переходный период, чтобы протестировать, как именно будет работать введенное ограничение.

В то же время, опасения по поводу спроса, вызванные проблемами с Covid в Китае, крупнейшем импортере нефти, и ростом мировых процентных ставок, пока еще удерживают нефтяные цены от резкого роста.

Консолидация в условиях неопределенности

Рынок нефти на прошедшей неделе оказался крайне волатильным, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта Brent снижалась почти до 82 долл. за баррель, после чего цены восстановились до 87,84 долл. Цены на WTI падали почти до 75 долл. за баррель, после чего восстановились к 80,8 долл.



Изменения цен отличались резким характером — провал случился на выходе новости о якобы обсуждаемом странами ОПЕК+ увеличении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки, решение о котором может быть принято в ходе предстоящего 3-4 декабря заседания. За этим последовало быстрое опровержение со стороны ОАЭ и Саудовской Аравии. Более того, представители ОАЭ добавили, что добыча может быть понижена — для достижения баланса рынка.

Потенциал китайского спроса предстоящей зимой остаётся под вопросом, так как волна COVID-19 пока набирает силу, несмотря на вводимые ограничения. Хотя периодически наблюдаются признаки стабилизации.

Тем временем запасы нефти в США продолжают сокращаться, отмечает эксперт. Данные API показали снижение на 4,8 млн баррелей по состоянию на 18 ноября. Острая необходимость в выпуске запасов из стратегического резерва после выборов в Конгресс отпала, но дефицит дизтоплива на американском рынке достигает критических размеров. Это способствует росту инфляции и ухудшает перспективы для похождения зимнего периода.

Неопределённость сохраняется и в ожидании введения эмбарго со стороны Европы на покупку российской нефти, а также предельной цены для остальных покупателей с 5 декабря 2022 года. Риски создания острого дефицита на этом фоне растут, предельный уровень цен все ещё обсуждается инициаторами затеи и может быть объявлен 23 ноября.

Согласно расчётам, добыча нефти в России в такой ситуации сократится примерно на 1 млн баррелей в сутки. При этом рынок нефти попадёт в явную зависимость от доступности танкеров под перевозку российских энергоносителей. То есть, рынок нефти остаётся зависимым как от рисков со стороны предложения, так и от вероятного падения спроса, констатирует Лукичева. И в ближайшее время консолидация рынка вблизи текущих уровней продолжится — вплоть до значимого изменения влияющих факторов в конце ноября — начале декабря.

Не так страшен чёрт…

На рынке нефти сейчас в фокусе внимания механизм предельных цен, который начал обретать более осязаемые контуры после разъяснений Минфина США и проекта финального заключения ЕС, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Принципиально нового ничего нет, но ожидаемые исключения получили формализованную форму и могут быть взяты на вооружение нефтетрейдерами и другими игроками отрасли.

По словам аналитика, объем исключений и очень аккуратный подход к имплементации санкций позволяют предположить, что существенного падения российских поставок удастся избежать. Однако на практике могут всплыть неучтенные в разъяснениях нюансы, так что на 100% ожидать отсутствие негативных эффектов для рынка нельзя.

По фьючерсам на нефть преобладают распродажные настроения, поскольку перебои с поставками из России могут иметь более сдержанный и локализованный характер. Как считает Игорь Галактионов, возможно закрепление котировок Brent в новом торговом диапазоне в районе 85–90 долл. за баррель.