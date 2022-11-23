Нефть: ценовой дуршлаг

Послы стран-членов Евросоюза 23 ноября обсуждали предложение американского Минфина об установлении с 5 декабря как со стороны ЕС, так и G7 потолка цен на российскую нефть в коридоре $60-70 за баррель или даже $65-70. Окончательное решение может стать известным, скорее всего, утром 24 ноября.

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Хотя к консенсусу европейцы могут прийти значительно позже — накануне введения предельного уровня цен. Но при любом исходе нефтяного спора в ЕС ценовой потолок, тем более на таких уровнях, становится все более излишним, поскольку Urals и так продается на мировом рынке в пределах $70-80.

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Накануне информационные агентства Reuters и Bloomberg сообщили, что уже 23 ноября ЕС собирался официально объявить размер ценового потолка на российскую нефть, введение в действие которого запланировано на 5 декабря. Источники агентств, правда, несколько по-разному определяли размеры ценовых коридоров: в Reuters прогнозировали ценовой коридор в $60-70 за баррель, в Bloomberg — $65-70.

Напомним, что идея ценового коридора родилась в Минфине США еще в начале марта. В конце июня её официально одобрили на саммите G7, а в сентябре — в ЕС. Но при этом определение конкретного уровня предельной цены на российскую нефть в Вашингтоне и Брюсселе оставили на потом — на канун официальной даты её введения 5 декабря. И на 5 февраля будущего года — в отношении нефтепродуктов.

Вначале речь шла о потолке «высотой» от $40 до $60 за баррель. Обкатывали и точную цифру — $48.

Однако, как известно, президент Владимир Путин неоднократно предупреждал, что Россия не будет вовсе экспортировать нефть в страны, которые поддержат потолок. Несколько дней назад об этой позиции вновь напомнил вице-премьер Александр Новак. Плюс, к дополнительной нехватке нефти на рынке приведет и евроэмбарго. К тому же альянс ОПЕК+ по-своему подготовился и к потолку, и к частичному западному эмбарго. В ноябре квоты на добычу были сокращены на 2 млн баррелей в сутки.

Не случайно министр финансов США Джанет Йеллен по мере приближения 5 декабря все чаще предлагала не переборщить с ценой и, чтобы российская нефть осталась на мировом рынке, ограничить её стоимость, например, $64.

Но вот в ЕС многие политики считают, что потолок по Йеллен слишком высокий. Тем более они не приемлют цену $70 за баррель. Поэтому обсуждение предельной цены на российскую нефть 23 ноября было жестким, тем более, что Венгрия вообще против любого потолка. Решение же в ЕС принимаются консенсусом.

России, безусловно, выгодна неопределенность с ценовым потолком. Тем более, что обсуждаемый в Брюсселе ценовой коридор с течением времени становится все более излишним. Дело в том, что после 24 февраля российская марка Urals торгуется по ряду причин с большим дисконтом к североморской Brent — до $20-30 с барреля. То есть, в пределах $65-75 за баррель в зависимости от колебаний стоимости Brent.

Правда, Китай платит больше. По отчету китайской таможни, в октябре российская нефть приобреталась по средним ценам лишь на 13% меньше, чем Brent. Впрочем, в этом случае речь идет не о Urals, а об азиатском коктейле ESPO.

Так зачем G7 и ЕС требовать от, например, Индии официально поддержать ценовой потолок на российскую нефть? Она и так поступает в эту страну по близким к потолку ценам. А недружественный жест в отношении России может привести к экспортному эмбарго.



Существенная переработка

Под вопросом, помимо ценового потолка, оказалось и европейское эмбарго. В преддверии 5 декабря и 5 февраля европейцы и британцы в растущих объемах заготавливают российские нефть и нефтепродукты. По данным агентства Vortexa, в октябре поставки российских нефтепродуктов в ЕС увеличились в годовом выражении на 123%.

Однако запасов наверняка надолго не хватит. В прошлом году российский дизель покрывал 25% потребностей ЕС, Германии — 30%.

В Вашингтоне отдали себе отчет в опасности не только европейского, но и глобального дефицита нефти и нефтепродуктов и решили превратить ценовой потолок в подобие дуршлага.

Американский Минфин 23 ноября опубликовал генеральную лицензию, в которой прописаны разъяснения, связанные с ограничением закупок российской нефти.

Разрешается, в частности, проводить финансовые операции, связанные с поставками российской сырой нефти в Болгарию, Хорватию, а также в ряд не имеющих выхода к морю стран Евросоюза — Венгрию, Чехию и Словакию. Впрочем, в данном случае Вашингтон просто поддержал отсрочки Брюсселя по введению эмбарго.

Однако в документе содержится и вариант обходного маневра ценового потолка. Так, он не будет применяться в случае существенной переработки сырой нефти за пределами России: «В случае, если сырая нефть существенно трансформировалась в юрисдикции, отличной от Российской Федерации… ценовой лимит больше не применяется (например, она была переработана или прошла иную существенную трансформацию, в результате которой продукт теряет свою идентичность и трансформируется в новый продукт с новым названием, характеристикой и использованием)».

Более того, американские лица могут оказывать услуги, которые связаны с российской нефтью, купленной выше ценового лимита, если они обнаружат это только в процессе аттестации и получат специальную лицензию. А перед европейскими НПЗ и вовсе открывается тем самым чёрный вход.

Жест получился к тому же и символичным. Ценовой потолок еще не заработал, а инициатор антироссийских нефтесанкций — американский Минфин — уже предложил особо нуждающимся обходной маневр, который может похоронить всю эту инициативу. Европейские энергокомпании будут по коммерческим, а не потолочным ценам покупать — по бумагам — не российскую сырую нефть, а свои нефтепродукты.

А это существенная переработка и самого принципа эмбарго.