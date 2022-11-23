У немецкого бизнеса начала иссякать изобретательность

Интересные результаты принес опрос социологической компании Ifo Institute топ-менеджеров и руководителей немецких компаний. Выяснилось, пишет Bloomberg, что их потенциал экономии газа, важная составляющая успешного преодоления зимы, ограничен. Проще говоря, немецкие компании уже вышли на максимальный уровень экономии «голубого» топлива и больше не знают, на чем еще его можно экономить так, чтобы при этом не снижать производство. Представители 41,4% опрошенных промышленных компаний признались, что еще больше сократить потребление газа они могут сейчас только за счет сокращения производства.

«Потенциал для дальнейшей экономии без ущерба для производства, похоже, начинает заканчиваться»,- объясняет директор Центра Ifo энергии, климата и ресурсов Ifo Карен Питтель.

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Согласно результатам опроса, несмотря на резкий рост цен на газ в этом году 75% немецких компаний, работающих на нем, ухитрились экономить «голубое» топливо без ущерба для производства.

12,3% участников опроса Ifo утверждают, что дальнейшая экономия газа возможна только при полной остановке производства.

Наиболее сложная ситуация с газом сложилась в пищевой промышленности, в секторе производства корма для животных, в полиграфии и металлообработке.

Ситуация очень сложная. Не удивительно, что в немецкой промышленности преобладают пессимистические настроения. 52% участников опроса 24 тысяч компаний, проведенного Ассоциацией немецких торгово-промышленных палат (DIHK), уверены, что дела в дальнейшем будут идти еще хуже, чем сейчас. На улучшение ситуации надеются лишь 8% респондентов.

«Это худший результат за все время проведения опросов (с 1985 года),- заявил глава DIHK Мартин Ванслебен.- Даже во время пандемии и глобального финансового кризиса оптимистов было больше 10%».

Ванслебен считает, что в следующем году немецкую экономику ждет спад на 3%. Прогноз правительства намного оптимистичнее – правительственные экономисты прогнозируют спад на 0,4%.

Рекордные 82% компаний видят сейчас в ценах на энергию и ресурсы самую большую опасность для бизнеса. Каждая четвертая химическая и каждая шестая автомобилестроительная компания сокращают производство. 17% автомобилестроителей вообще собираются выводить его за границу. 41% респондентов, на 10% больше, чем в прошлом году, считают свое финансовое положение тяжелым. Правительство уже приняло программу субсидирования цен на газ и энергию в размере 200 млрд евро, но деньги до получателей еще не дошли.

Любопытно, что настроения сейчас и во время пандемии сравнивались и в опросе Ifo. Большинство респондентов считают, что сейчас дела у них идут лучше, чем во время пандемии.

