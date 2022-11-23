Норвегия планирует начать разработку нового месторождения газа

В Брюсселе, который сейчас пытается отказаться от российского газа, возлагают большие надежды на Норвегию в снабжении континента «голубым» топливом. Норвежцы не отказываются от помощи. Возможно, и по доброте душевной, но скорее всего из меркантильных соображений – на очень дорогом сейчас газе северное королевство зарабатывает миллиарды евро. Вторая причина ближе к истине, потому что члены ЕС уже обращались к Осло и просили по-соседски снизить цены, но неизменно получали отказ со ссылкой на рыночные отношения.

Норвегия, как сообщает Bloomberg, обещает приступить через четыре года к освоению нового газового месторождения, чтобы поставлять на материк больше газа. Разработкой месторождения Ирпа, расположенного в северной части Норвежского моря, будет заниматься группа компаний во главе с нефтегазовым гигантом Equinor ASA. Разведанные запасы Ирпы составляют, по данным Министерства нефти и энергетики Норвегии, 20 млрд кубометров газа. Для освоения месторождения предполагается привлечь инвестиции в размере 14,8 млрд норвежских крон (1,4 млрд долларов). Министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд подтвердил, что все планы работ утверждена и разрешения получены. Добыча газа на Ирпе по графику должна начаться в четвертом квартале 2026 года.